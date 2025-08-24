Ένα κωνικό ψάθινο καπέλο, το λεγόμενο dǒulì, προστάτευε το πρόσωπό του από τον καυτό ήλιο, καθώς οδηγούσε το τιρκουάζ τρίκυκλό του. Το σπιρτάτα μάτια του, άμεσα εντόπισαν τους λιγοστούς ξένους πάνω στο δρόμο, οι οποίοι τον παρατηρούσαν ή ακόμη και τον φωτογράφιζαν. Εκείνος τους προσέφερε ένα πλατύ και ζεστό χαμόγελο και τους χαιρέτησε. Αν κάτι χαρακτηρίζει τους ανθρώπους της Κίνας, αυτό είναι η απλότητά τους, η προθυμία τους να σε βοηθήσουν, η διάθεσή τους να σε φιλοξενήσουν σαν παλιό φίλο και παράλληλα η περηφάνια και η μεγαλοπρέπεια τους. Είναι πειθαρχημένοι, εργατικοί και δεξιοτέχνες στο εμπόριο. Πρόκειται για εικόνες και εμπειρίες που αποκόμισε ο «Φ» στη διάρκεια αποστολής σε τρεις πόλης της Κίνας. Το Πεκίνο, τη Γιτσάνγκ και τη Φουτζόου.

Μια χώρα με απέραντη έκταση και δισεκατομμύρια πληθυσμό, η οποία κατάφερε να παντρέψει την ιστορία, την παράδοση και τις καταβολές της μαζί με υπερσύγχρονες τεχνολογίες, επιστήμη και υποδομές. Όπου μπορεί κάποιος να δει ρομπότ και ουρανοξύστες λίγα μέτρα μακριά από ξύλινα σπιτάκια και παγόδες.

Τεράστια η παλέτα των χρωμάτων της. Πλημμυρίδα από αρώματα μπαχαρικών. Χιλιάδες τα πρόσωπα των ανθρώπων, αλλά και της ίδιας της Κίνας. Κόκκινα φανάρια όλο κρόσσια (hóng dēnglóng) σε καλωσορίζουν πριν την είσοδό σου σε καταστήματα και κατοικίες, προσφέροντας θαλπωρή με το γλυκό φως τους και παράλληλα μια αίσθηση μυστηρίου. Όμως, δεν είναι η ομορφιά η αιτία της παρουσίας τους. Τα φανάρια, είναι τοποθετημένα εκεί για να φέρνουν καλή τύχη, ευημερία και προστασία από τα κακά πνεύματα.

Την ευχή της οικονομικής ευημερίας και της απόκτησης πλούτου, θα τη συναντήσεις σε διάφορες μορφές. Σε φυλαχτά, σε σύμβολα και σε μνημεία, με απώτερο σκοπό –φυσικά- την εξασφάλιση μιας καλής ζωής για το άτομο, την κοινωνία και τη χώρα.

Δεν πρόκειται για μια νέα τάση της Κίνας. Αγάλματα στέκουν ως άγρυπνοι φύλακες μπροστά σε εισόδους αρχαίων παλατιών και ναών αφενός ως ένδειξη ισχύς και αφετέρου για την προσέλκυση και διατήρηση χρημάτων. Ένα τέτοιο άγαλμα είναι το μυθικό λιονταροδράκο της κινεζικής παράδοσης, με σώμα λιονταριού, φτερά, ουρά δράκου και στόμα ανοιχτό για να τρώει πλούτο (χρυσό, ασήμι, κοσμήματα), τον οποίο πότε δεν αποβάλει. Ανάλογο άγαλμα και το χρυσό λιοντάρι.

Τα δύο αυτά, μεταξύ άλλων, δεσπόζουν στην Απαγορευμένη Πόλη του Πεκίνο. Μια πόλη – ανάκτορο των αυτοκρατόρων της Κίνας, η οποία οικοδομήθηκε μεταξύ 1406 και 1420 από τον τρίτο αυτοκράτορα της δυναστείας των Μινγκ Γιονγκ. Το μέγεθος και η ομορφιά του, σου κόβουν την ανάσα. Απλωμένη σε περίπου 72.000 τετραγωνικά μέτρα και πλαισιωμένη από ψηλά τείχη, τάφρο και ποτάμι, η πόλη λέγεται πως διαθέτει 9.999 1/2 δωμάτια.

Αυτό διότι ο αριθμός 10.000, που συμβολίζει το άπειρο, είναι αυστηρά συνδεδεμένα με τον Ουρανό. Ο Αυτοκράτορας, λοιπόν, ως «Γιος του Ουρανού» δεν μπορούσε να φτάσει στον εν λόγω βαθμό τελειότητας. Έτσι, σκόπιμα διέθετε μισό δωμάτιο λιγότερο.

Το φως που λούζει την Απαγορευμένη Πόλη αναδεικνύει τις σπουδαίες σκεπές των παλατιών, καθώς ανακλά στα χρυσά τους κεραμίδια. Είναι από τις μοναδικές περιπτώσεις που κάποιος θα αντικρίσει χρυσό ή κίτρινο σε κεραμίδια, καθώς η χρήση των συγκεκριμένων αποχρώσεων απαγορεύονταν αυστηρά από τους κοινούς θνητούς και από αξιωματούχους, η παραβίαση της οποίας αποτελούσε ένδειξη προδοσίας. Το χρυσό αυτό χρώμα σήμαινε πως ο Αυτοκράτορας κυβερνούσε με «Θεϊκή Εντολή».

Δεν είναι, όμως, μόνη η Απαγορευμένη Πόλη που πέτυχε εντός ορισμένων τετραγωνικών μέτρων να συγκεντρώσει τους ισχυρότερους και την κοινωνική αφρόκρεμα της Κίνας. Αρκετές χιλιάδες χιλιόμετρα νοτιότερα, στη Φουτζόου, θα συναντήσεις την συνοικία Three Lanes and Seven Alleys, η οποίο βραβεύτηκε πριν λίγα χρόνια από την UNESCO ως πρότυπο αστικής πολιτιστικής αποκατάστασης.

Αποτελείται από εξαιρετικής ομορφιάς, παραδοσιακές μονοκατοικίες, με εσωτερικές αυλές, αρκετά δωμάτια και οντάδες. Στο ζενίθ της, η συνοικία φιλοξένησε 400 εξέχουσες προσωπικότητες της αυτοκρατορικής Κίνας. Η κοινωνική θέση των ενοίκων αυτών των κατοικιών ήταν εμφανής (και παραμένει) στον οποιοδήποτε, από το ύψος του κατωφλίου, το οποίο φτάνει ακόμη και τα 40 εκατοστά.

Ο Ναός του Ουρανού

Αντιθέτως, μπλε κεραμίδια διακοσμούν τη σκεπή του Ναού του Ουρανού (Temple of Heaven – Tiāntán), ενός αρχιτεκτονικού και πνευματικού θησαυρού που αναγνωρίστηκε από την Unesco. Κατασκευάστηκε τον 15ο αιώνα, ανάλογη περίοδο με την Απαγορευμένη Πόλη, με σκοπό σε αυτόν να προσεύχεται ο Αυτοκράτορας. Γι’ αυτό και διαθέτει τρομερή ακουστική, ώστε η φωνή να φτάνει στον ουρανό. Ο ναός είναι κυκλικός, με τριπλή στέγη, εξ ολοκλήρου ξύλινος. Την αρχιτεκτονική του σπουδαιότητα, αναδεικνύει και το γεγονός ότι κατασκευάστηκε χωρίς ούτε ένα καρφί, αλλά μια τεχνοτροπία ξυλοδεσίας.

Η υπάρξει του ναού, πάντως, δεν συνδέεται με τις σημερινές συνήθειες των Κινέζων. Παρά το γεγονός ότι μπορεί να επισκεφθούν και σήμερα κάποιο, ναό, προσδοκώντας σε τύχη, υγεία ή οτιδήποτε άλλο, εντούτοις το θρησκευτικό συναίσθημα δεν είναι έντονο. Η κοινωνία, έχει πίστη στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας (ΚΚΚ) και στο κράτος, το οποίο πιστεύει ότι μπορεί της να εξασφαλίσει μια καλύτερη ζωή και για τα οποία είναι όλοι διατεθειμένοι να εργαστούν και να προσπαθήσουν.

Το Σινικό Τείχος

Πέρα από τα παραπάνω αριστουργηματικά μνημεία, η δυναστεία των Μινγκ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και με το Σινικό Τείχος, ιδίως σε ότι αφορά στη μορφή που διασώζεται σήμερα. Ωστόσο, τα έργα κατασκευής του βρίσκονται πολλούς αιώνες νωρίτερα, όταν και άλλες δυναστείες βάλθηκαν να προστατέψουν με τείχη την αυτοκρατορία, όπως επίσης και τις εμπορικές διαδρομές του Δρόμου του Μεταξιού.

Η φήμη του Σινικού Τείχους είναι, επάξια, του μεγέθους του. Επεκτείνεται σε πάνω από 8.800 χλμ. (οι νεότερες μετρήσεις αναφέρουν 21.000 χλμ) και αποτελείται από τούβλα, πέτρα, παρατηρητήρια και φρούρια, με τα υλικά να διαφέρουν ανά περιοχή. Η ομορφιά που περιβάλει το τείχος, με τα πυκνά δάση και τα ομιχλώδη όρη, γεμίζουν με δέος τον επισκέπτη προτού ακόμη δει την πρώτη παγώδα να ξεπροβάλει από τα δέντρα, όπως επίσης και το ίδιο αυτό γιγάντιο τείχος, όπου τα σκαλοπάτια του μοιάζουν να σε οδηγούν στον ουρανό.

Η επίσκεψη της αποστολή μας, έγινε στο τμήμα Badaling του Σινικού Τείχους, το οποίο βρίσκεται σε στρατηγική θέση, ελέγχοντας την είσοδο στο Πεκίνο. Με την άφιξη σου στο σημείο και προτού ξεκινήσεις την κοπιαστική ανάβαση, σε καλωσορίζει μια μεγάλη μαρμάρινη πλάκα με την εξής επιγραφή: «Δεν είσαι ήρωας, προτού ανέβεις το Σινικό Τείχος». Όντως, ήταν εξαιρετικά κοπιαστικό εγχείρημα, όμως σε ανταμείβει η συγκλονιστική θέα.

Μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια που πρέπει να προσέξει κάποιος κατά την επίσκεψη του στο Σινικό Τείχος, ώστε να κατανοήσει την Κίνα και τους ανθρώπους της, είναι ότι τα τούβλα φέρουν υπογραφή. Είναι χαραγμένα πάνω τους το όνομα του τεχνίτη που τα έφτιαξε, η περιοχή που κατασκευάστηκαν και η ημερομηνία. Δεν πρόκειται για μια ματαιόδοξη πράξης υστεροφημίας, αλλά για στάση ευθύνης. Η αυτοκρατορία γνώριζε ανά πάσα στιγμή ποιος ήταν ο κατασκευαστής, ο οποίος θα είχε να λογοδοτήσει σε περίπτωση που υπήρχε κάποιο ελάττωμα.

Αυτή η φιλοσοφία διατηρείται αιώνες μετά, μέχρι και σήμερα. Οι Κινέζοι είναι υπεύθυνοι και υπόλογοι απέναντι στο κράτος και τους συμπολίτες τους. Είναι στοχοπροσηλωμένοι στο εκάστοτε έργο και ενέργεια που πρέπει να αποπερατώσουν, με φόντο το κοινό καλό. Επενδύουν στην τέχνη τους, πράγμα που στις μέρες μας αφορά, μεταξύ άλλων, την προηγμένη τεχνολογία. Η Κίνα και οι εταιρίες της επενδύουν στην έρευνα και είναι πολλά βήματα μπροστά στην ρομποτική, την τεχνητή νοημοσύνη, τη μηχανική.

Τα χωριά των ρομπότ

Η βιομηχανία και τα εργοστάσια στην Κίνα είναι, σαφώς, ανάλογα του μεγέθους της. Απλωμένα σε χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα και με εκατοντάδες εργαζομένους, ξεπερνούν σε έκταση και πληθυσμό ολόκληρα δικά μας χωριά. Ωστόσο δεν είναι αυτό το πιο εντυπωσιακό τους χαρακτηριστικό, αλλά η καινοτομία τους. Στη διάρκεια της αποστολής μας στην Κίνα, είδαμε εργοστάσια που δεν κοιμόντουσαν ποτέ…

Ένα από αυτά ο Κολοσσός μεταποίησης χημικών και συνθετικών ινών Highsun Holding Group στη Φουτζόο. Το εργοστάσιο, βασισμένο σε ρομποτικούς βραχίονες και δεκάδες άλλους αυτοματισμούς και ΑΙ, δουλεύει 24 ώρες την ημέρα. Σε ένα τέτοιο εργοστάσιο, οι μηχανές έχουν σχεδόν αντικαταστήσει εξ ολοκλήρου τους ανθρώπους.

Η Highsun Holding Group παράγει, μεταξύ πολλών άλλων, χημικά που χρησιμοποιούνται στην φαρμακευτική και κοσμετολογία, όπως επίσης και πλήθος υφασμάτων ικανά για τις στολές των ειδικών δυνάμεων ή ακόμη και υφασμάτων με αντηλιακή προστασία. Βασίζεται στην ανακύκλωση πλαστικού και υιοθετεί πράσινες πολιτικές. Διατηρεί ένα πολύ μεγάλο δίκτυο συνεργασιών με περισσότερες από 30 χώρες.

Παγκόσμιες συνεργασίες διατηρεί και η εταιρεία Angel Yeast, μεταξύ των οποίων η ιδιαιτέρως γνωστή σε Ελλάδα και Κύπρο «Γιώτης». Παρά το γεγονός ότι η μαγιά αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της εταιρείας, εντούτοις εμπλούτισε τον κατάλογο της με πλήθος ετικέτες προϊόντων. Το yeast extract (εκχύλισμα μαγιάς), το οποίο χρησιμοποιείται ως ενισχυτικό γεύσης, είναι το πιο διαδεδομένο προϊόν της σε Ευρώπη και βόρια Αμερική. Επιπλέον, παράγει συμπληρώματα διατροφής, φαρμακευτικά προϊόντα, ζωοτροφές και λιπάσματα. Αυτός ο πλουραλισμός είναι αποτέλεσμα έρευνας, μια επένδυση που επιλέγει να κάνει κάθε μία από τις βιομηχανίες που επισκεφθήκαμε.

Η Κίνα είναι πολλά έτη μπροστά σε ότι αφορά στην τεχνολογία. Οι συναλλαγές και άλλες καθημερινές διαδικασίες γίνονται ψηφιακά, ενώ η συνδιαλλαγή με ρομπότ είναι καθημερινότητα. Ανάμεσα στις περιπτώσεις αυτές, είναι το ρομπότ διανομέας, το οποίο βρισκόταν σε όλα τα ξενοδοχεία και ήταν επιφορτισμένο με την αποστολή να μεταφέρει οποιοδήποτε πακέτο έφτανε στη ρεσεψιόν ως το δωμάτιο του παραλήπτη. Η Fujian Hantewin Intelligent Technology Cο, είναι μια από τις εταιρείες που δημιουργεί τα λογισμικά καθώς και τα ρομπότ αυτά. Πέρα από τους διανομείς, κατασκευάζει και ρομπότ υποδοχείς, αλλά και άλλα για εργασία σε αποθήκες με δυνατότητα να σηκώσουν έως και 400 κιλά, ρομπότ συλλογής και διαλογής απορριμμάτων, καθαριστές κ.α.

Το τρίπτυχο της επιτυχίας

Αυτό που μετατρέπει την Κίνα σε παγκόσμια υπερδύναμη και την τοποθετεί στην κορυφή του κόσμου, είναι η ανταγωνιστικότητά της στις αγορές. Η Κίνα, μπορεί να προσφέρει αγαθά και υπηρεσίες σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές, διατηρώντας ταυτόχρονα την ποιότητα και εξασφαλίζοντας, παράλληλα, μια χαρούμενη ζωή στους πολίτες της, οι οποίοι δρουν όλοι μαζί συλλογικά για το κοινό καλό και την προώθηση της χώρας τους. Οι Κινέζοι πιστεύουν ακράδαντα πως αν η χώρα τους επιτυγχάνει, τότε όλοι θα είναι κερδισμένοι.

Επιδιώκουν, πάντοτε, την ισορροπία και την αρμονία, όχι μόνο στο εσωτερικό της Κίνας αλλά και στις διεθνείς τους συναλλαγές. Το μότο τους «win – win», δείχνει ακριβώς αυτή τους την επιδίωξη: Να μην υπάρχει νικητής και χαμένος, αλλά μια μέση οδός, ώστε όλοι να είναι ευχαριστημένοι.

Όσον αφορά στην ανταγωνιστικότητα των τιμών τους, αυτή όπως διαπιστώσαμε, δεν είναι αποτέλεσμα των εξευτελιστικών μισθών των εργαζομένων αλλά του τρίπτυχου: φθηνή ενέργεια – καινοτομία/αυτοματισμοί – μαζική παραγωγή. Αυτό είναι το κλειδί πίσω από το γεγονός ότι η Κίνα κατακτά τις αγορές από τη μία ως την άλλη άκρη του κόσμου.

Το φράγμα των «Τριών Φαραγγιών»

Μια θλιβερή ιστορία, με φυσικές καταστροφές, θανάτους, πλημμύρες και ξεριζωμό, η Κίνα έχει το πείσμα, την τεχνογνωσία και τη βούληση, να την μετατρέψει σε μια παγκόσμια επιτυχία. Αυτό συνέβη στο τεράστιο φράγμα των «Τριών Φαραγγιών», τη υδροηλεκτρική μονάδα του κόσμου, με ισχύ 22.500 MW, 32 τουρμπίνες και κόστος κατασκευής που εκτιμάται ότι ξεπέρασε τα $30 δισ.

Διασχίζεται από τον ποταμό Γιανγκτσέ, τον τρίτο μεγαλύτερο παγκοσμίως, τον οποίο οι ντόπιοι σέβονται και φροντίζουν. Για τις ανάγκες του μεγαλεπήβολου αυτού έργου, εκτοπίστηκαν περίπου 1,3 εκατ. άνθρωποι, από τις εκβολές του ποταμού σε μεγαλύτερο υψόμετρο. Σήμερα ζουν σε οικισμούς που κατασκεύασε για αυτούς η Κίνα, λαμβάνοντας και κάποια ωφελήματα. Η μετακίνηση τους, όπως μας ανέφεραν και οι επηρεαζόμενοι, έγινε χωρίς διαμαρτυρία, θεωρώντας πως η πράξη τους συνέβαλε στο κοινό καλό.

Η κατασκευή του φράγματος ξεκίνησε το 1994, ολοκληρώθηκε το 2006 και τέθηκε σε πλήρη λειτουργία μετά το 2011.

Το φράγμα πέτυχε: α) τεράστια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, β) πλημμυρική προστασία, γ) διευκόλυνση της ναυσιπλοΐας δ) και προσέλκυση τουρισμού, καθώς ως αξιοθέατο το επισκέπτονται περίπου 8.000 άτομα ανά ημέρα.

Προηγμένη ενημέρωση

Η αποστολή στην Κίνα, ήταν μια αφορμή ώστε η εφημερίδα μας να ταξιδέψει ως την Άπω Ανατολή, ώστε να ξεφυλλίσουν τις σελίδες της και να μάθουν για την επικαιρότητα, άλλα και τα προβλήματά μας άνθρωποι που ζουν πολύ μακριά από εμάς, οι οποίοι υπηρετούν τη δημοσιογραφία.

Στο China Central Television (CCTV), το εθνικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της Κίνας, γνωρίσαμε προηγμένες τεχνολογίες στο χώρο της ενημέρωσης. Στο China Media Group (CMG), επίσης, κρατικό ραδιοτηλεοπτικό όμιλο της Κίνας είδαμε την προσέγγιση στην ειδησεογραφία.

Επιπλέον, επισκεφθήκαμε την Παγκύπρια Ένωση Δημοσιογράφων, η οποία έχει συνάψει συνεργασία με την Ένωση Συντακτών Κύπρου. Η στροφή στην ψηφιακή ενημέρωση, όπως πληροφορηθήκαμε, δεν είναι φαινόμενο μόνο της Κύπρου και των δυτικότροπων κοινωνιών.

Το φαγητό: Τα παράξενα πιάτα και η σύνδεση της οικογένειας

Οι εναλλαγές στην Κίνα είναι διαρκείς, όχι μόνο σε όσα συναντά κανείς αλλά και σε όσα πρόκειται να γευτεί. Από ξακουστά πιάτα, όπως η πάπια Πεκίνου μέχρι άγνωστους μεζέδες, όπως το stinky tofu, το οποίο προσφέρεται σε υπαίθριες αγορές.

Το φαγητό για τους Κινέζους είναι και μια ευκαιρία για τη σύνδεση της οικογένειας, καθώς στη διάρκεια του γεύματος μιλούν για τα προβλήματα τους και επιδιώκουν να λύσουν τα προβλήματά τους.

Το νοιάξιμο εκφράζεται, πάντως, και εκτός οικίας. Σε μια χώρα, πέρα του 1,3 δισ. ανθρώπων, όσο παράξενο και αν φαντάζει, δεν πρόκειται να αισθανθείς ότι κινδυνεύεις, ότι μπορεί να σε κλέψουν, ότι σε κοιτάζουν κακοπροαίρετα. Δεν θα νιώσεις καν μοναξιά.

Αυτό το συναίσθημα, του ανήκειν, επιδιώκει να πετύχει η Κίνα μέσω του προγράμματος που Zhongshan Community που λειτουργεί στη Φουτζόου, το οποίο υποδέχονται ανθρώπους από την Ταϊβάν, τους βοηθάει να σταθούν στα πόδια τους και να ενσωματωθούν. Μέσω του προγράμματος τους παρέχεται στέγαση και κοινωνικοποίηση.

Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι ένα ευαίσθητο θέμα για την Κίνα, η οποία δείχνει να αναζητά τη στήριξη και της διεθνούς κοινότητας, μεταξύ άλλων και τη Κύπρου.