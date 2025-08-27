Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε στις δηλώσεις του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος σε διαδικτυακή συζήτηση αναφέρθηκε στην αναγνώριση των γενοκτονιών που υπέστησαν χριστιανικοί πληθυσμοί στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό ΥΠΕΞ χαρακτήρισε τις τοποθετήσεις του Νετανιάχου «απόπειρα εκμετάλλευσης τραγωδιών του παρελθόντος για πολιτικούς σκοπούς». «Όντας υπόδικος για τον ρόλο του στη γενοκτονία εις βάρος του παλαιστινιακού λαού, ο Νετανιάχου προσπαθεί να καλύψει τα εγκλήματα που έχει διαπράξει ο ίδιος και η κυβέρνησή του», αναφέρει η ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας ότι «καταδικάζουμε και απορρίπτουμε αυτά τα σχόλια που έρχονται σε αντίθεση με τα ιστορικά και νομικά δεδομένα».

BREAKING!



Prime Minister @Netanyahu OFFICIALLY recognizes the Armenian, Assyrian & Greek genocide committed by the Ottoman Empire. pic.twitter.com/fLtsr41YRy August 26, 2025

Οι δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού έγιναν στη διάρκεια podcast με τον Αμερικανό επιχειρηματία και παρουσιαστή Πάτρικ Μπετ Ντέιβιντ, αρμενικής και ασσυριακής καταγωγής. Ο παρουσιαστής ρώτησε τον Νετανιάχου γιατί το Ισραήλ παραμένει απρόθυμο να αναγνωρίσει ως γενοκτονία τις σφαγές των χριστιανικών πληθυσμών της περιόδου 1915-1917, τη στιγμή που το Ολοκαύτωμα έχει παγκόσμια αναγνώριση.

Απαντώντας, ο Νετανιάχου είπε ότι «η Κνεσέτ πέρασε σχετικό ψήφισμα», αν και παραμένει αμφίβολο αν κάτι τέτοιο ισχύει. Όταν ο παρουσιαστής επέμεινε στο ερώτημα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απάντησε: «Μόλις το έκανα εγώ. Ορίστε».

naftemporiki.gr