Για πρώτη φορά, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι αναγνωρίζει τη γενοκτονία που διαπράχθηκε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία εναντίον των Αρμενίων, των Ασσυρίων και των Ελλήνων του Πόντου στις αρχές του 20ού αιώνα.

Μιλώντας στο podcast του επιχειρηματία και παρουσιαστή Πάτρικ Μπετ Ντέιβιντ και απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το γιατί το Ισραήλ δεν αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων, ο Νετανιάχου είπε: «Νομίζω ότι το κάναμε. Νομίζω ότι η Κνεσέτ πέρασε σχετικό ψήφισμα», παρότι δεν έχει ψηφιστεί τέτοιος νόμος.

Όταν πιέστηκε να διευκρινίσει για ποιον λόγο κανένας Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν το είχε πράξει μέχρι τώρα, ο Νετανιάχου απάντησε: «Μόλις το έκανα εγώ. Ορίστε».

Σύμφωνα με τους Times of Israel, το Ισραήλ έχει αποφύγει μέχρι σήμερα να προχωρήσει σε αναγνώριση, φοβούμενο ότι θα βλάψει τις σχέσεις του με την Τουρκία η οποία αρνείται κατηγορηματικά ότι υπήρξε γενοκτονία.

Οι σχέσεις με την Τουρκία είναι ήδη αρκετά τεταμένες τα τελευταία χρόνια, με τους διπλωματικούς δεσμούς να έχουν ουσιαστικά ανασταλεί και τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να συγκρίνει συχνά το Ισραήλ με τους Ναζί εξαιτίας του πολέμου στη Γάζα.