Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, δήλωσε την Παρασκευή ότι η χώρα εισέρχεται σε μια «νέα φάση» προς την κατεύθυνση «μόνιμων συμφωνιών», μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

Στην πρώτη του ομιλία προς το έθνος μετά την κατάπαυση του πυρός, ο Αούν υπογράμμισε ότι η τρέχουσα περίοδος σηματοδοτεί τη μετάβαση «από την εργασία για μια εκεχειρία στην εργασία για μόνιμες συμφωνίες», οι οποίες —όπως είπε— θα διασφαλίζουν «τα δικαιώματα του λαού, την ενότητα της γης και την κυριαρχία του κράτους».

Ο Λιβανέζος πρόεδρος τόνισε επίσης ότι το ενδεχόμενο άμεσων διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ «δεν αποτελεί ένδειξη αδυναμίας ούτε παραχώρηση», διευκρινίζοντας πως «οι διαπραγματεύσεις δεν σημαίνουν, και δεν θα σημαίνουν ποτέ, παραίτηση από κανένα δικαίωμα ή αρχή, ούτε υπονόμευση της κυριαρχίας της χώρας».

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα για τον ρόλο της χώρας στην περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι ο Λίβανος δεν πρέπει να αποτελεί πλέον «πεδίο για τους πολέμους κανενός», αφήνοντας αιχμές για τις περιφερειακές συγκρούσεις που έχουν επηρεάσει τη σταθερότητα της χώρας.

Η τοποθέτησή του έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή μετά την εύθραυστη εκεχειρία, καθώς η Βηρυτός επιχειρεί να χαράξει μια νέα πορεία ασφάλειας και πολιτικής σταθερότητας μέσα σε ένα ιδιαίτερα ρευστό περιφερειακό περιβάλλον.

