Το Ιράν «συμφώνησε σε όλα» και θα συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν, δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη στο CBS, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία αυτή δεν θα περιλαμβάνει την αποστολή αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων.

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε ποιος θα το παραλάβει, απάντησε μόνο «οι δικοί μας».

«Όχι. Όχι στρατεύματα», είπε. «Θα πάμε εκεί και θα το πάρουμε μαζί τους, και μετά θα το μεταφέρουμε. Θα το πάρουμε μαζί, γιατί μέχρι τότε θα έχουμε μια συμφωνία και δεν υπάρχει λόγος για μάχες όταν υπάρχει συμφωνία. Ωραίο, έτσι; Είναι καλύτερο. Θα το είχαμε κάνει με τον άλλο τρόπο αν έπρεπε».

Είπε ότι το υλικό θα μεταφερθεί στις ΗΠΑ.

«Οι δικοί μας, μαζί με τους Ιρανούς, θα συνεργαστούν για να το πάρουν. Και μετά θα το πάρουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε.

Ο πρόεδρος είπε επίσης ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να σταματήσει να υποστηρίζει τρομοκρατικές ομάδες-αντιπροσώπους, όπως η Χεζμπολάχ και η Χαμάς.

Όταν ρωτήθηκε πότε θα ανακοινώσει τη συμφωνία, ο κ. Τραμπ είπε ότι οι δύο πλευρές θα συναντηθούν αυτό το Σαββατοκύριακο και ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τον αποκλεισμό «μέχρι να το πετύχουμε».

Το Ιράν διαψεύδει τον ισχυρισμό του Τραμπ

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγκάι, απορρίπτει τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει τη μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου της στις ΗΠΑ.

«Το εμπλουτισμένο ουράνιο είναι για εμάς τόσο ιερό όσο το ιρανικό έδαφος και δεν θα μεταφερθεί πουθενά υπό καμία περίσταση», ανέφερε ο Μπακάι, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

