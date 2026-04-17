Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Axios ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν θα συναντηθούν πιθανότατα αυτό το Σαββατοκύριακο και ότι αναμένει να καταλήξουν σε τελική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Πολλοί Αμερικανοί αξιωματούχοι και άλλες πηγές που έχουν ενημερωθεί για τις διαπραγματεύσεις δήλωσαν στο Axios ότι, αν και έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος και οι ΗΠΑ και το Ιράν πλησιάζουν πλέον στην κατάρτιση ενός ειρηνευτικού σχεδίου τριών σελίδων, εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές σε κρίσιμα ζητήματα.

Ο Τραμπ, ο οποίος πραγματοποίησε τουλάχιστον μία απευθείας τηλεφωνική συνομιλία με Ιρανό αξιωματούχο τις τελευταίες ημέρες, είναι σαφώς αισιόδοξος.

«Οι Ιρανοί θέλουν να συναντηθούν. Θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία. Πιστεύω ότι πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση το Σαββατοκύριακο. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία την επόμενη ή τη μεθεπόμενη μέρα», δήλωσε σε σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν πρόκειται να άρει τον ναυτικό αποκλεισμό πριν επιτευχθεί συμφωνία και τόνισε ότι επιθυμεί τα Στενά του Ορμούζ να είναι ανοιχτό για όλους.

Το Ιράν ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα ανοίξει το στενό για το υπόλοιπο διάστημα της εκεχειρίας, η οποία λήγει στις 21 Απριλίου, αλλά οι λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργήσει αυτό παραμένουν ασαφείς.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία θα «εξασφαλίσει την ασφάλεια του Ισραήλ» και τόνισε ότι «το Ισραήλ θα βγει κερδισμένο» στο τέλος του πολέμου.

Παράλληλα, κατέστησε σαφές ότι επιθυμεί να σταματήσουν οι ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του Λιβάνου, στο πλαίσιο της εκεχειρίας που ανακοινώθηκε την Πέμπτη.

«Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει. Δεν μπορούν να συνεχίσουν να ανατινάζουν κτήρια. Δεν θα το επιτρέψω», δήλωσε.

