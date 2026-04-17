Περιστατικό τραυματισμού καταδίκου σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στις Κεντρικές Φυλακές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης. γύρω στις 7.25 μ.μ. της Παρασκευής, κατάδικος ηλικίας 22 ετών, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, δέχθηκε επίθεση από άλλους δυο συγκρατούμενούς του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Όπως αναφέρεται, το προσωπικό των Φυλακών παρενέβη άμεσα και έθεσε υπό έλεγχο την κατάσταση, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε χωρίς καθυστέρηση με ασθενοφόρο στο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, όπου, αφού έτυχε των πρώτων βοηθειών, κρατήθηκε για προληπτικούς λόγους.

Προστίθεται ότι η Διεύθυνση των Φυλακών ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία, μέλη της οποίας μετέβησαν στις Κεντρικές Φυλακές για τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη λήψη καταθέσεων.

Το Τμήμα Φυλακών συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού, ενώ προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ