Ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κιμ Γιονγκ Ουν θα βρεθούν στο πλευρό του προέδρου της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, στην επερχόμενη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, την επόμενη εβδομάδα. Η κοινή τους εμφάνιση εκλαμβάνεται ως επίδειξη συλλογικής ανυπακοής απέναντι στις πιέσεις της Δύσης.

Σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών, στην παρέλαση θα παραστούν συνολικά 26 ξένοι ηγέτες. Κανένας δυτικός ηγέτης δεν θα δώσει το «παρών», με μοναδική εξαίρεση τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, η χώρα του οποίου είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τι σηματοδοτεί η κοινή εμφάνιση των Πούτιν, Σι και Κιμ Γιονγκ Ουν

Με φόντο την αυξανόμενη στρατιωτική ισχύ της Κίνας κατά την παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στις 3 Σεπτεμβρίου, οι τρεις ηγέτες θα επιδείξουν μια σημαντική επίδειξη αλληλεγγύης.

Η Ρωσία, την οποία το Πεκίνο θεωρεί στρατηγικό εταίρο , έχει πληγεί από πολλαπλούς γύρους δυτικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022, με την οικονομία της να βρίσκεται στα πρόθυρα της ύφεσης. Ο Πούτιν, ο οποίος καταζητείται από το διεθνές ποινικό δικαστήριο, ταξίδεψε τελευταία φορά στην Κίνα το 2024.

Η Βόρεια Κορέα, επίσημος σύμμαχος της Κίνας βάσει συμβατικής συμφωνίας, υπόκειται σε κυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ από το 2006 λόγω της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων. Ο Κιμ επισκέφθηκε την Κίνα τελευταία φορά τον Ιανουάριο του 2019.

Ποιοι άλλοι θα δώσουν το «παρών»

Στην παρέλαση που σηματοδοτεί την επίσημη παράδοση της Ιαπωνίας κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου θα παραστούν ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζασκιάν, ο πρόεδρος της Ινδονησίας Πραμπόβο Σουμπιάντο και ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Νότιας Κορέας Γου Γουόν-σικ, δήλωσε ο βοηθός υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Χονγκ Λέι σε συνέντευξη Τύπου.

Στην παρέλαση θα παραστεί και ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Τα Ηνωμένα Έθνη θα εκπροσωπηθούν από τον υφυπουργό Λι Τζουνχούα, ο οποίος στο παρελθόν υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις στο κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του πρέσβη της Κίνας στην Ιταλία, τον Άγιο Μαρίνο και τη Μιανμάρ.

Την ημέρα αυτή, ο Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα επιθεωρήσει δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην πλατεία Τιενανμέν, μαζί με ξένους αξιωματούχους και ανώτερους Κινέζους ηγέτες.

Επίδειξη ισχύος από το Πεκίνο

Η εξαιρετικά χορογραφημένη παρέλαση, που θα είναι μια από τις μεγαλύτερες της Κίνας εδώ και χρόνια, θα παρουσιάσει εξοπλισμό αιχμής, όπως μαχητικά αεροσκάφη, συστήματα πυραυλικής άμυνας και υπερηχητικά όπλα.

Εκατομμύρια Κινέζοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ενός παρατεταμένου πολέμου με την αυτοκρατορική Ιαπωνία στις δεκαετίες του 1930 και του 1940, ο οποίος έγινε μέρος μιας παγκόσμιας σύγκρουσης μετά την επίθεση του Τόκιο στο Περλ Χάρμπορ το 1941.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα του Πεκίνου έχει διοργανώσει μια σειρά από εντυπωσιακές εκδηλώσεις τα τελευταία χρόνια για να τιμήσει την αντίσταση του στον πόλεμο, υποσχόμενο ότι η Κίνα δεν θα γονατίσει ποτέ ξανά με τέτοιο τρόπο.

in.gr