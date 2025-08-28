Η αμερικανική αεροπορική εταιρεία Southwest Airlines προχωρά σε αλλαγές στους κανονισμούς που αφορούν τους παχύσαρκους επιβάτες, εξέλιξη που έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Μέχρι σήμερα, όσοι ταξιδιώτες δεν χωρούσαν ανάμεσα στα δύο μπράτσα του καθίσματος είχαν δύο επιλογές: είτε να αγοράσουν εκ των προτέρων ένα δεύτερο εισιτήριο και στη συνέχεια να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων, είτε να αιτηθούν στο αεροδρόμιο τη διάθεση μιας επιπλέον θέσης χωρίς χρέωση.

Από τις 27 Ιανουαρίου 2026, όμως, η πολιτική αυτή αλλάζει ριζικά: οι επιβάτες θα είναι υποχρεωμένοι να κλείνουν και να πληρώνουν εκ των προτέρων μια επιπλέον θέση. Η επιστροφή χρημάτων δεν θα είναι πλέον εγγυημένη, αλλά θα εξαρτάται από το αν υπήρξε έστω μία κενή θέση στην πτήση και εφόσον η κράτηση έγινε στην ίδια κατηγορία. Παράλληλα, το αίτημα επιστροφής θα πρέπει να υποβληθεί εντός 90 ημερών. «Οι πελάτες που δεν έχουν τον απαραίτητο χώρο στο κάθισμα θα υποχρεούνται να αγοράζουν μια επιπλέον θέση και να πληρώνουν τα σχετικά τέλη», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Αντιδράσεις επιβατών και ταξιδιωτικών συμβούλων

Η αλλαγή έχει ήδη ξεσηκώσει αντιδράσεις από την κοινότητα των υπέρβαρων ταξιδιωτών. Ο Jason Vaughn, ταξιδιωτικός πράκτορας και δημιουργός του ιστότοπου Fat Travel Tested, δήλωσε πως η υφιστάμενη πολιτική της Southwest είχε συμβάλει σε μια πιο άνετη εμπειρία για τους ίδιους, διασφαλίζοντας παράλληλα τον χώρο όλων των επιβατών. «Νομίζω ότι αυτή η αλλαγή θα κάνει την εμπειρία της πτήσης χειρότερη για όλους», υπογράμμισε.

Με αυτή την απόφαση, η Southwest γίνεται η πρώτη μεγάλη αμερικανική αεροπορική που καθιστά υποχρεωτική την αγορά δεύτερου καθίσματος για όσους δεν χωρούν σε ένα, εισάγοντας έναν νέο —και αμφιλεγόμενο— κανόνα που αναμένεται να συζητηθεί έντονα τους επόμενους μήνες.

