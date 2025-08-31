Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε σήμερα ένα πλήγμα του στρατού εναντίον του εκπροσώπου Τύπου της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, γνωστού με το όνομα Αμπού Ομπέιντα, χωρίς να μπορεί να πει προς το παρόν εάν είναι ζωντανός ή νεκρός.

Σε δηλώσεις που έκανε ενώπιον του εβδομαδιαίου υπουργικού συμβουλίου, ο Νετανιάχου είπε, σύμφωνα με μία ανακοίνωση του γραφείου του: «Πραγματοποιήσαμε ένα πλήγμα εναντίον του εκπροσώπου Τύπου της Χαμάς (…) Αμπού Ομπέιντα. Ελπίζω πως δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας, όμως σημειώνω πως δεν υπάρχει κανείς από την πλευρά της Χαμάς προκειμένου να αποσαφηνίσει αυτό το ερώτημα».

Χθες, ο ισραηλινός στρατός έκανε γνωστό πως «έπληξε έναν τρομοκράτη-κλειδί της Χαμάς στην πόλη της Γάζας», χωρίς να αναφέρει την ταυτότητά του, όμως ισραηλινά ΜΜΕ μετέδωσαν πως πρόκειται για τον Αμπού Ομπέιντα.

Λίγη ώρα αργότερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς επιβεβαίωσε πως ο Ομπέιντα είναι νεκρός. «Ο εκπρόσωπος της τρομοκρατίας της Χαμάς, Αμπού Ομπέιντα, εξοντώθηκε στη Γάζα και πήγε να συναντήσει όλα τα αποτυχημένα μέλη του κακού άξονα από το Ιράν, τη Γάζα, τον Λίβανο και την Υεμένη στον πάτο της κόλασης. Συγχαρητήρια στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις και τη Σιν Μπετ για την άψογη εκτέλεση. Σύντομα, καθώς η εκστρατεία κατά της Γάζας εντείνεται, θα συναντήσει πολλούς ακόμη από τους συνεργούς του στο έγκλημα εκεί – δολοφόνους και βιαστές της Χαμάς» έγραψε σε ανάρτησή του.

דובר טרור החמאס אבו עוביידה חוסל בעזה, ונשלח לפגוש את כל מסוכלי ציר הרשע מאיראן, עזה, לבנון ותימן בתחתית הגיהינום.



ברכות לצה"ל ולשב"כ על הביצוע המושלם.



בקרוב, עם התגברות המערכה על עזה, יפגוש שם עוד רבים משותפיו לפשע – מרצחי ואנסי החמאס. pic.twitter.com/e6cb0CRLYy August 31, 2025

Τι υποστηρίζουν τα ΜΜΕ

ΜΜΕ στο Ισραήλ υποστηρίζουν ότι οι IDF σκότωσαν τον μασκοφόρο εκπρόσωπο της Χαμάς, Αμπού Ομπέιντα στη Γάζα, ωστόσο αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί από την παλαιστινιακή οργάνωση.

Ο Αμπού Ομπέιντα είναι ένα εμβληματικό πρόσωπο για την παλαιστινιακή αντίσταση

Ο Ομπέιντα φαίνεται ότι ήταν ένας από τους στόχους επίθεσης του ισραηλινού στρατού το Σάββατο στην πόλη της Γάζας.

Η Jerusalem Post αναμεταδίδει ρεπορτάζ του σαουδαραβικού καναλιού Al Arabiya που επικαλείται παλαιστινιακή πηγή, η οποία επιβεβαιώνει τον θάνατο του μασκοφόρου εκπροσώπου της Χαμάς.

A Palestinian source tells Al Arabiya that the spokesperson of Hamas’ armed wing, Abu Obeida, has been killed in an Israeli strike a day earlier. #Israel #Palestine https://t.co/20MqkgzsCj — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 31, 2025

Η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο αφιερωμένο στους νεκρούς ηγέτες της



Η Χαμάς ανάρτησε βίντεο, το οποίο εμπεριέχει αδημοσίευτα πλάνα, φωτογραφίες και δημιουργίες με ΑΙ, αφιερωμένο στους νεκρούς ηγέτες της, ενώ επιβεβαίωσε μετά από μήνες τον θάνατο του Μοχάμεντ Σινουάρ, αδελφού του αρχηγού της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ.

Το βίντεο ξεκινά με τοποθέτηση του Μοχάμεντ Ντέιφ, του επικεφαλής του στρατιωτικού τμήματος της Χαμάς για τον αγώνα των Παλαιστινίων ενάντια στο Ισραήλ σε Γάζα και Δυτική Όχθη.

Σε ένα στιγμιότυπο του βίντεο, σε κοινή συνάντησή τους, μαζί με τον Ντέιφ, διακρίνονται ο Ισμαήλ Χανίγια, επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της παλαιστινιακής οργάνωσης, ο Γιαχία Σινουάρ και ο αναπληρωτής διοικητής των Ταξιαρχιών Αλ Κασάμ, Μαρουάν Ίσα.

Όλοι τους έχουν σκοτωθεί από τον ισραηλινό στρατό.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Hamas’ al-Qassam Brigades shared previously unseen footage of commander Mohammed Deif.



Deif, born in 1965, led Hamas’ military wing since 2002. pic.twitter.com/XQwvMiON5d — Clash Report (@clashreport) August 30, 2025

protothema.gr / in.gr