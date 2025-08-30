Οι Χούθι επιβεβαίωσαν ότι η ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που έλαβε χώρα πριν δύο ημέρες σκότωσε τον πρωθυπουργό της κυβέρνησης της ομάδας και έναν αριθμό υπουργών στην πρωτεύουσα Σαναά, αναφέρει το CNN.

«Ο ισραηλινός εχθρός έβαλε στο στόχαστρο τον πρωθυπουργό και αρκετούς υπουργούς, κατά τη διάρκεια μίας συνάντησης που διοργάνωσε η κυβέρνηση για να αξιολογήσει τη δραστηριότητα και την απόδοσή της κατά το παρελθόν έτος», ανέφερε η προεδρία – σε δήλωση που μεταδόθηκε από την τηλεόραση που ελέγχεται από τους Χούθι.

Θυμίζεται ότι ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως επιτέθηκε στη Σαναά την Πέμπτη.

Το τηλεοπτικό κανάλι Al-Jumhuriya της Υεμένης και η εφημερίδα Aden Al-Ghad ανέφεραν ότι ο πρωθυπουργός της οργάνωσης, Αχμέντ αλ-Ραχάουι, σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση σε ένα διαμέρισμα, με την τελευταία να αναφέρει ότι σκοτώθηκαν επίσης αρκετοί από τους συντρόφους του.

Μεταξύ των αξιωματούχων των Χούθι που στόχευσαν οι Ισραηλινοί, ήταν ο υπουργός Άμυνας και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου της οργάνωσης.

