Ο Έλον Μασκ επανήλθε στο ζήτημα της δημογραφικής κρίσης στην Ελλάδα με νέα ανάρτησή του στο Χ, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως «τον θάνατο της Ελλάδας». Ο επιχειρηματίας σχολίασε δημοσίευμα που ανέφερε ότι 700 σχολεία στη χώρα έχουν κλείσει λόγω μείωσης του μαθητικού πληθυσμού.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μασκ αναφέρεται στο ελληνικό δημογραφικό. Τον Απρίλιο του 2024 είχε γράψει ότι «η Ελλάδα βιώνει πληθυσμιακή κατάρρευση», ενώ τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς εξέφραζε την έκπληξή του για το γεγονός ότι οι θάνατοι στη χώρα ήταν διπλάσιοι από τις γεννήσεις.

Ο μεγιστάνας της Tesla και της SpaceX έχει επανειλημμένα τονίσει, σε διεθνές επίπεδο, ότι η υπογεννητικότητα αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες απειλές για τις σύγχρονες κοινωνίες, με ιδιαίτερη αναφορά στην Ευρώπη και την Ανατολική Ασία.

