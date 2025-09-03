Εντυπωσιακές εικόνες κατέγραψαν οι κάμερες στο Πεκίνο, λίγο μετά τη συνάντηση του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, στο περιθώριο των εκδηλώσεων για την επέτειο της συνθηκολόγησης της Ιαπωνίας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Βίντεο που δημοσιεύθηκε στο Telegram δείχνει μέλη του βορειοκορεατικού προσωπικού να καθαρίζουν σχολαστικά το κάθισμα, τα μπράτσα της καρέκλας και το τραπεζάκι που χρησιμοποίησε ο Κιμ, ενώ απομάκρυναν το ποτήρι του. Όπως σχολίασε ο Ρώσος δημοσιογράφος Αλεξάντερ Γιουνασέφ, «κατέστρεψαν όλα τα ίχνη της παρουσίας του Κιμ».

Μέτρα προστασίας DNA

Παραμένει ασαφές αν η εντολή δόθηκε από τον ίδιο τον Κιμ λόγω φόβου για τις ρωσικές ή κινεζικές μυστικές υπηρεσίες. Ωστόσο, η πρακτική προστασίας γενετικού υλικού δεν είναι μοναδική. Σύμφωνα με τη Daily Mail, οι σωματοφύλακες του Πούτιν συλλέγουν τα ούρα και τα περιττώματά του σε ειδικές σφραγισμένες σακούλες όταν ταξιδεύει στο εξωτερικό, προκειμένου να αποτραπεί η συλλογή πληροφοριών για την υγεία του.

Διμερείς συνομιλίες και φιλοφρονήσεις

Μετά την παρέλαση, οι δύο ηγέτες κατευθύνθηκαν μαζί σε επίσημο ξενώνα για ιδιωτικές συνομιλίες. Ο Κιμ διαβεβαίωσε τον Πούτιν ότι «αν υπάρχει κάτι που μπορώ ή πρέπει να κάνω για εσάς και τον ρωσικό λαό, το θεωρώ καθήκον μου ως αδελφική υποχρέωση». Ο Πούτιν τον προσφώνησε «Αξιότιμο Πρόεδρο των Κρατικών Υποθέσεων» και τόνισε ότι οι σχέσεις Μόσχας – Πιονγιάνγκ έχουν αποκτήσει «φιλικό και συμμαχικό χαρακτήρα».

Ο Ρώσος πρόεδρος επαίνεσε μάλιστα τις βορειοκορεατικές ειδικές δυνάμεις, λέγοντας ότι πολέμησαν «γενναία και ηρωικά».

Στρατιωτική συνεργασία και γεωπολιτικές προεκτάσεις

Σύμφωνα με τη Νότια Κορέα, η Βόρεια Κορέα έχει στείλει περίπου 15.000 στρατιώτες να πολεμήσουν στο πλευρό της Ρωσίας, με τις απώλειες να εκτιμώνται μεταξύ 600 και 2.000.

Η παρουσία του Κιμ στο Πεκίνο, η πρώτη επίσκεψή του στην Κίνα μετά την πανδημία, του έδωσε την ευκαιρία να συναντήσει τους Σι Τζινπίνγκ και Πούτιν μαζί, καθώς και περισσότερους από 20 ηγέτες. Αναλυτές εκτιμούν ότι η συμμετοχή του ενισχύει την εικόνα του ως ηγέτη πυρηνικής δύναμης με ισχυρά διεθνή ερείσματα.

