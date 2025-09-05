Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών πέντε παιδιά, σε πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (4/9) στη Σρι Λάνκα.

Σύμφωνα με το Sky News, το λεωφορείο κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα σε ορεινό δρόμο κοντά στην πόλη Wellawaya, περίπου 280 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας Κολόμπο, όταν συγκρούστηκε με άλλο όχημα. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το όχημα να σπάσει τα προστατευτικά κιγκλιδώματα και να πέσει σε γκρεμό βάθους 300 μέτρων.

🇱🇰 Sri Lanka: A passenger bus skidded off the road and fell into a ravine in a mountainous area of Sri Lanka, killing 15 people and injuring 16. https://t.co/HeAtAKxJgI September 5, 2025

Τηλεοπτικά πλάνα δείχνουν το λεωφορείο κατεστραμμένο στον πυθμένα του φαραγγιού, ενώ σωστικά συνεργεία – στρατιώτες, αστυνομικοί και εθελοντές – εργάστηκαν όλη τη νύχτα για τον απεγκλωβισμό και τη μεταφορά των τραυματιών.

200 Sri Lanka Army personnel, including specialized commandos, joined with local residents to carry out an overnight rescue after the Ella bus tragedy pic.twitter.com/Sx81O5rHW0 — NewsWire 🇱🇰 (@NewsWireLK) September 5, 2025

Θανατηφόρα δυστυχήματα με λεωφορεία αποτελούν συχνό φαινόμενο στη Σρι Λάνκα, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές, εξαιτίας της κακής κατάστασης του οδικού δικτύου, του στενού πλάτους των δρόμων και της απερίσκεπτης οδήγησης.

