Η Tesla Inc. κατέθεσε πρόταση για νέο πακέτο αμοιβών προς τον διευθύνοντα σύμβουλο Έλον Μασκ, με δυνητική αξία που φθάνει το 1 τρισ. δολάρια, ένα σχέδιο που δεν έχει προηγούμενο στα αμερικανικά επιχειρηματικά χρονικά.

Το πακέτο, το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να ενθαρρύνει τον Μασκ να παραμείνει στο τιμόνι της Tesla για την επόμενη δεκαετία, προβλέπει σειρά φιλόδοξων στόχων. Για την πλήρη εξασφάλιση της αμοιβής, ο επικεφαλής της εταιρείας θα πρέπει να υλοποιήσει επιτεύγματα όπως η ανάπτυξη του τομέα των αυτόνομων ταξί (robotaxi) και η εκτίναξη της χρηματιστηριακής αξίας της Tesla στα 8,5 τρισ. δολάρια, από περίπου 1 τρισ. που βρίσκεται σήμερα.

Tesla proposes a new compensation agreement for CEO Elon Musk potentially valued at about $1 trillion, a massive package without precedent in corporate America https://t.co/GwxJCEjLyf September 5, 2025

Οι πρόσθετες μετοχές που θα μπορούσε να λάβει ο Μασκ θα ενίσχυαν το μερίδιό του στην Tesla σε τουλάχιστον 25%, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην κατάθεση της Παρασκευής. Ο ίδιος έχει δηλώσει δημόσια ότι θέλει να φτάσει σε τέτοιο ποσοστό.

Το σχέδιο υπόσχεται τεράστια οικονομικά οφέλη και αυξημένο έλεγχο στον ήδη πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου, μετά την ακύρωση του προηγούμενου πακέτου αποδοχών ύψους 50 δισ. δολαρίων από δικαστήριο του Ντέλαγουερ. Ενώ η Tesla ασκεί έφεση, το διοικητικό συμβούλιο εξετάζει εναλλακτικούς τρόπους αμοιβής, όπως ένα ενδιάμεσο πακέτο μετοχών τον Αύγουστο αξίας περίπου 30 δισ. δολαρίων.

Τα κίνητρα του νέου σχεδίου στοχεύουν να διατηρήσουν τον Μασκ επικεντρωμένο στην Tesla, ενώ η εταιρεία επιδιώκει ανάπτυξη σε νέες αγορές, όπως η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη. Η κατάθεση της Παρασκευής περιλάμβανε επίσης μη δεσμευτική πρόταση μετόχων για συμμετοχή της Tesla στην startup xAI του Μασκ, ιδέα που έχει συζητήσει και ο ίδιος.

Η νέα συμφωνία υπογραμμίζει τον κυρίαρχο ρόλο του Μασκ στην αυτοκινητοβιομηχανία, παρά τις πολλαπλές ενασχολήσεις του. Από το 2008, ο Μασκ παραμένει CEO της Tesla, ενώ ταυτόχρονα ηγείται των SpaceX, xAI, Neuralink και Boring Co.. Σε συνέντευξή του στο Bloomberg τον Μάιο είχε δηλώσει ότι δεσμεύεται να παραμείνει στο τιμόνι της Tesla και σε πέντε χρόνια.

Η μετοχή της Tesla έχει σημειώσει πτώση 16% από τις αρχές του έτους έως την Πέμπτη.

protothema.gr