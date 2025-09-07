Δύο παιδιά 12 και 15 ετών βρέθηκαν νεκρά στη Μελβούρνη μετά από επίθεση με μαχαίρια με δράστες σύμφωνα με την Αστυνομία μέλη συμμορίας νεαρών.

Τα δύο θύματα εντοπίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου σε δύο διαφορετικά σημεία σε μικρή απόσταση μεταξύ τους στα δυτικά προάστια της Αυστραλιανής μεγαλούπολης και η Αστυνομία εκτιμά πως τα δύο εγκλήματα σχετίζονται.

Ντετέκτιβ του τμήματος ανθρωποκτονιών της Αστυνομίας της Βικτώρια βρίσκονται στο σημείο σε δύο διευθύνσεις που απέχουν περίπου 200 μέτρα μεταξύ τους στο προάστιο Κόμπλμπανκ, 33 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης.

Το νεότερο θύμα είχε μαχαιρωθεί πολλαπλά μέχρι θανάτου και βρέθηκε σε κατοικία στην οδό Μάρμπλ.

Επρόκειτο για ένα 12χρονο αγόρι που έφερε πολλαπλά σοβαρά τραύματα από μαχαίρι ή μανσέτα.

Οι αστυνομικοί και οι διασώστες που κατέφθασαν έκαναν αγωνιώδη προσπάθεια να τον κρατήσουν στη ζωή αλλά το θύμα κατέληξε επί τόπου, επιβεβαίωσε η αστυνομία.

Λίγα λεπτά αργότερα, εντοπίστηκε το δεύτερο θύμα, ένα αγόρι 15 ετών, επίσης σοβαρότατα τραυματισμένο κοντά στην οδό Κόμπλ, στο ίδιο προάστιο και σε απόσταση περίπου 200 μέτρων.

Ο 15χρονος έλαβε ιατρική περίθαλψη στο σημείο όπου όμως τελικά, κατέληξε.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες και αναμένονται αναλυτικότερες ανακοινώσεις το μεσημέρι της Κυριακής.