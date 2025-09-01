Στη σύλληψη ενός 39χρονου άνδρα προχώρησε η αστυνομία στην Αυστραλία, αφού εκείνος εισέβαλε με το αυτοκίνητό του στον περίβολο του ρωσικού προξενείου στο Σίδνεϊ, γκρεμίζοντας την πύλη.

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 08:00 τοπική ώρα (01:00 ώρα Κύπρου), όταν όχημα εντοπίστηκε σταθμευμένο σε δρομάκι μπροστά στη διπλωματική αποστολή. Παρά τις προσπάθειες των αστυνομικών να μιλήσουν με τον οδηγό, εκείνος επιτάχυνε και έριξε την πύλη, εισβάλλοντας στον χώρο.

Ο οδηγός συνελήφθη επί τόπου και συνεργάζεται με τις αρχές. Στο περιστατικό τραυματίστηκε ελαφρά ένας 24χρονος αστυνομικός, ενώ μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν βίντεο που δείχνει το λευκό όχημα με σπασμένα παράθυρα δίπλα στον ιστό με τη ρωσική σημαία.

Μέλος του προσωπικού του προξενείου που απάντησε σε τηλεφώνημα του Reuters δεν θέλησε να προβεί σε σχόλια.

