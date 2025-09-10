Η Ρωσία επιχείρησε να τεστάρει την αντίδραση της Δύσης, παραβιάζοντας τον εναέριο χώρο της Πολωνίας με ρωσικά drones, τα οποία στη συνέχεια καταρρίφθηκαν. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο με κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το BBC.

«Τα drones αυτά δεν έχασαν απλά τον δρόμο τους και βρέθηκαν στην Πολωνία. Έφτασαν τόσο βαθιά στην Πολωνία ώστε να κλείσει το αεροδρόμιο της Βαρσοβίας. Και αυτό συνέβη ενώ οι εναέριες επιθέσεις στην Ουκρανία έχουν γίνει μεγαλύτερες σε ένταση και πιο συχνές» αναφέρει το βρετανικό μέσο. «Ρωσικά drone έχουν περάσει ξανά από τα δυτικά σύνορα της Ουκρανίας αλλά ποτέ δεν έγινε κατάρριψή τους. Οπότε αυτό είναι ένα νέο πεδίο για την Πολωνία και το ΝΑΤΟ» συμπληρώνει το BBC.

«H Πολωνία είναι έτοιμη να αντιδράσει σε επιθέσεις και προκλήσεις» διεμήνυσε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ κάνοντας λόγο για μια «μεγάλης κλίμακας πρόκληση» όσον αφορά την παραβίαση του εναέριου χώρου της χώρας του. Σύμφωνα με τον ίδιο, μάλιστα, οι διαβουλεύσεις με τους συμμάχους της Πολωνίας είναι σε εξέλιξη μετά την εισβολή.

Όπως ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της Πολωνίας, στην επιχείρηση κατά των ρωσικών drones συμμετείχαν και αεροσκάφη F-35 από την αεροπορική διοίκηση του ΝΑΤΟ και τη Βασιλική Αεροπορία της Ολλανδίας.

To Reuters μετέδωσε ότι στην επιχείρηση κατάρριψης συμμετείχαν και ιταλικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη AWACS ενώ τις κινήσεις των drones εντόπισε το αντιαεροπορικό σύστημα Patriot της βορειοατλαντικής συμμαχίας, χωρίς, ωστόσο, να ενεργοποιηθούν οι πύραυλοι.

❗️Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa związane z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej zakończyło się.



Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków obiektów, które naruszyły polska przestrzeń powietrzną.



Mając na uwadze bezpieczeństwo obywateli… pic.twitter.com/28DxKjfF6W — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 10, 2025

Σύμφωνα με πολωνικά μέσα ενημέρωσης τουλάχιστον ένα drone έπεσε πάνω σε ένα σπίτι στην περιοχή Wyryki προκαλώντας ζημιές στη σκεπή του κτηρίου με τα συντρίμμια να πέφτουν σε ένα αυτοκίνητο. Κατά τις ίδιες πηγές, δεν υπάρχει κάποιος τραυματίας από το χτύπημα αυτό.

Από την πλευρά της η πολωνική αστυνομία εντόπισε ένα κατεστραμμένο drone στο χωριό Czosnówka, στα ανατολικά της χώρας, περίπου 40χλμ. από τα σύνορα με τη Λευκορωσία.

⚡ Russian drone damages residential house in Poland



In the village of Wyryki (Lublin Voivodeship), drone debris fell on a residential house, damaging the roof and a car. No one was injured.



Local residents reported hearing an explosion and seeing Polish fighter jets in the… pic.twitter.com/tv38fRicl6 September 10, 2025

Σε πολιτικό επίπεδο σήμερα το πρωί συνεδρίασε το συμβούλιο εθνικής ασφαλείας της Πολωνίας υπό τον πρόεδρο της χώρας, Κάρολ Ναβρότσκι.

Παράλληλα ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, ενημέρωσε τον ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, για την κατάσταση αλλά και για την αντίδραση της χώρας του κατά «αντικειμένων που παραβίασαν τον εναέριο χώρο μας».

Στην ανάρτησή του ο κ. Τουσκ κάνει λόγο για «μεγάλο αριθμό» ρωσικών drones που «αποτέλεσαν μια απευθείας απειλή και καταρρίφθηκαν».

Last night the Polish airspace was violated by a huge number of Russian drones. Those drones that posed a direct threat were shot down. I am in constant communication with the Secretary General of NATO and our allies. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 10, 2025

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι χαρακτήρισε ως «ένα ακόμη βήμα κλιμάκωσης» και «ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για την Ευρώπη» την εισβολή των drones.

Σύμφωνα με τον ίδιο τουλάχιστον οκτώ drones είχαν στοχεύσει την Πολωνία κατά τη διάρκεια των ρωσικών επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσα στη νύχτα, στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν συνολικά περίπου 415 drones και πάνω από 40 πύραυλοι.

Στην ανάρτησή του στο Χ ο Ζελένσκι ζήτησε, επίσης, μια πιο ισχυρή αντίδραση από τους συμμάχους και δήλωσε ότι «η καθυστέρηση των περιορισμών κατά της Ρωσίας και των συνεργών της σημαίνει μόνο αύξηση της βιαιότητας των επιθέσεων».

Rescuers are now working in Volochysk, Khmelnytskyi region, where the Russians struck an ordinary sewing workshop with a missile. As of now, three people are reported injured. This is just one of the sites of today’s massive Russian attack: about 415 drones of various types and… pic.twitter.com/FdC880IDwn — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 10, 2025

protothema.gr