Σε 27 χρόνια κάθειρξη καταδίκασε το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας τον πρώην πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου, κρίνοντάς τον ένοχο, με ψήφους 3–2, για συνωμοσία με στόχο στρατιωτικό πραξικόπημα.

Η δικαστής Κάρμεν Λουσία Αντούνες Ρότσα ανέφερε ότι ο Μπολσονάρου, που εξελέγη το 2018, επιχείρησε να παραμείνει βίαια στην εξουσία μετά την εκλογική του ήττα το 2022. Μίλησε για «προσπάθεια να σπείρει τον κακόβουλο σπόρο της αντιδημοκρατίας», ενώ εξήρε την αντοχή των θεσμών: «Η βραζιλιάνικη δημοκρατία δεν κλονίστηκε», προειδοποιώντας ωστόσο για τον «ιό του αυταρχισμού».

Η υπεράσπιση δήλωσε ότι θα προσφύγει εντός και εκτός Βραζιλίας, χαρακτηρίζοντας την ποινή «υπερβολική και δυσανάλογη». Στη χώρα, ποινές για εγκλήματα όπως η βίαιη απόπειρα κατάργησης της δημοκρατίας φτάνουν έως και 43 χρόνια.

Ο Μπολσονάρου δεν παρέστη στο δικαστήριο, καθώς βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό υπό συνεχή αστυνομική φύλαξη.

