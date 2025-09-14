Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα που σημειώθηκε χθες στη χερσόνησο Γιουκατάν στο Μεξικό, σύμφωνα με τον γραμματέα της πολιτείας που είναι αρμόδιος για τη δημόσια ασφάλεια.

Το δυστύχημα έγινε στην εθνική οδό μεταξύ της Μέριδα και του Καμπέτσε, με συνέπεια το θάνατο των επιβατών ενός τρέιλερ, ενός αυτοκινήτου κι ενός ταξί.

‼️Tragedia en Mérida-Campeche, al momento 15 fallecidos



Sucedió en el kilómetro 127, tramo Chocholá-Kopomá



Los involucrados: camión de carga, un vehículo particular y un taxi colectivo



👉Nadie controla las carreteras mexicanas, la autoridades sólo se dedican a extorsionar… pic.twitter.com/efMFDEdzHp September 14, 2025

Από τη σύγκρουση των εμπλεκόμενων οχημάτων προκλήθηκε φωτιά.

“Εκφράζουμε την αλληλεγγύη και την υποστήριξη μας στις οικογένειες αυτή τη στιγμή του μεγάλου πόνου”, ανέφερε σε μία ανάρτησή του στο Χ ο κυβερνήτης του Γιουκατάν, Χοακίν Ντίαζ Μένα.

“Από την πρώτη αναφορά (για το δυστύχημα) οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ασφάλειας και υγείας έχουν επιληφθεί παρέχοντας άμεση βοήθεια”, τόνισε ο ίδιος αξιωματούχος.

