Οι σειρές «The Studio» και «Adolescence» αναδείχθηκαν οι μεγάλοι νικητές της φετινής τελετής απονομής των τηλεοπτικών βραβείων Emmy, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή.

Η δραματική σειρά του Netflix «Adolescence», που αφηγείται την ιστορία ενός εφήβου κατηγορούμενου για φόνο, κατέκτησε οκτώ βραβεία, μεταξύ αυτών και για τον 15χρονο Όουεν Κούπερ, ο οποίος έγινε ο νεότερος νικητής στην κατηγορία Β΄ Ανδρικού Ρόλου σε μίνι σειρά.

Η σειρά του HBO «The Pitt» κέρδισε το βραβείο καλύτερης δραματικής σειράς, ενώ ο πρωταγωνιστής της Νόα Γουάιλ τιμήθηκε για πρώτη φορά με Έμμυ στην κατηγορία Α΄ Ανδρικού Ρόλου.

Στην κωμωδία, την πρωτιά πήρε η παραγωγή της Apple TV+ «The Studio», με τον Σεθ Ρότζεν να κερδίζει το πρώτο του Έμμυ ως καλύτερος κωμικός ηθοποιός και μαζί με τον Ίβαν Γκόλντμπεργκ για σενάριο και σκηνοθεσία.

Μεγάλη στιγμή αποτέλεσε και η πρώτη βράβευση εδώ και μια δεκαετία του talk show «The Late Show with Stephen Colbert».

Τα συνδρομητικά δίκτυα HBO και Netflix μοιράστηκαν την πρωτιά με 30 βραβεία το καθένα, ενώ το Apple TV+ απέσπασε 22 βραβεύσεις. Συνολικά, οι υποψήφιοι ξεπέρασαν τους 26.000 δημιουργούς του τηλεοπτικού χώρου.

Οι νικητές στις βασικότερες κατηγορίες των Έμμυ είναι:

-Καλύτερη Δραματική Σειρά: The Pitt

-Καλύτερη Κωμική Σειρά: The Studio

-Μίνι Σειρά: Adolescence

-Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Νόα Γουάιλ – The Pitt

-Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Μπριτ Λόουερ – Severance

-Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Σεθ Ρότζεν – The Studio

-Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Τζιν Σμαρτ – Hacks

-Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Τράμελ Τίλμαν – Severance

-Β΄ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Κάθριν Λανάσα – The Pitt

-Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Τζεφ Χίλερ – Somebody Somewhere

-Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Χάνα Εϊνμπίντερ – Hacks

-Α΄Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Στίβεν Γκράχαμ – Adolescence

-Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Κριστίν Μιλιότι – The Penguin

-Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Οουεν Κούπερ – Adolescence

-Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Εριν Ντόχερτι – Adolescence

-Καλύτερο Talk Show: The Late Show with Stephen Colbert

-Σκηνοθεσία σε Δραματική Σειρά: Ανταμ Ράνταλ – Slow Horses («Hello Goodbye»)

-Σενάριο σε Κωμική Σειρά: Εβαν Γκόλντμπεργκ, Σεθ Ρότζεν – The Studio («The Oner»)

-Σκηνοθεσία σε Μίνι Σειρά: Φίλιπ Μπαραντίνι – Adolescence

Σενάριο σε Μίνι Σειρά: Τζακ Θορν, Στίβεν Γκράχαμ – Adolescence

-Σενάριο σε Κωμική Σειρά: Ίβαν Γκόλντμπεργκ, Πίτερ Χάικ, Αλεξ Γκρέγκορι, Φρίντα Πέρεζ – The Studio

-Σενάριο σε Δραματική Σειρά: Νταν Γκιλρόι – Andor («Welcome to the Rebellion»)

