Ένα ζευγάρι από τη Βρετανία, μαζί από τα 13 τους χρόνια, βρήκε τραγικό τέλος λόγω ενός αστυνομικού λάθους που προκάλεσε σοβαρό ψυχολογικό τραύμα.

Ο Κρεγκ Τζάκσον, ο οποίος πάλευε με νεφρική ανεπάρκεια για πάνω από μια δεκαετία και είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού από τον πατέρα του το 2017, αρνήθηκε να συνεχίσει τη θεραπεία του μετά τον θάνατο της μνηστής του, Τσέρι Τέρνερ, που αυτοκτόνησε στις 1 Ιουλίου 2022.

Η 31χρονη Τέρνερ έπεσε θύμα σοβαρού ψυχολογικού σοκ μετά από έφοδο ένοπλων αστυνομικών στο σπίτι της και τη σύλληψη του Τζάκσον. Οι Αρχές παραδέχτηκαν αργότερα ότι είχαν συλλάβει λάθος άτομο, ενώ ερευνούσαν ένα σοβαρό αδίκημα στην περιοχή, συγχέοντας τον Κρεγκ με έναν άλλο άνδρα με το ίδιο όνομα. Παρά τη γρήγορη διαπίστωση του λάθους, χρειάστηκαν δύο μήνες για να ενημερωθεί το ζευγάρι ότι η έρευνα δεν αφορούσε πλέον τον Τζάκσον.

Η έρευνα έδειξε ότι η επιδρομή των αστυνομικών προκάλεσε σοβαρή διαταραχή άγχους στην Τέρνερ, οδηγώντας τελικά στην αυτοκτονία της. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, η γυναίκα ζούσε με συνεχή φόβο, ακούγοντας ακόμη και τον ήχο περιπολικών ή υποψιαζόμενη ότι είχαν τοποθετηθεί κοριούς στο σπίτι της.

Η μητέρα του Κρεγκ, Σούζαν Τζάκσον, τόνισε στην εφημερίδα The Mirror: «Αν η Τσέρι ήταν ακόμα ζωντανή σήμερα, ο Κρεγκ θα ήταν ακόμα ζωντανός. Τον ικέτευα να κάνει θεραπεία. Μου είπε: “Μαμά, σ’ αγαπώ, αλλά δεν μπορώ να ζήσω χωρίς την Τσέρι”».

Ο Κρεγκ Τζάκσον έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο, έχοντας σταματήσει την αιμοκάθαρση λόγω του θανάτου της αγαπημένης του. Η τραγική ιστορία του ζευγαριού αναδεικνύει τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει ένα ανθρώπινο λάθος από τις Αρχές.