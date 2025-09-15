Η 38χρονη αριστοκράτισσα Κόνστανς Μάρτεν καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκισης, ενώ ο 50χρονος σύντροφός της Μαρκ Γκόρντον έλαβε ποινή 18 ετών, για τον θάνατο του βρέφους τους, Βικτόρια, σε υπόθεση που είχε συγκλονίσει τη Βρετανία.

Το δικαστήριο έκρινε το ζευγάρι ένοχο για την πρόκληση θανάτου βρέφους από αμέλεια, σε μια υπόθεση που είχε λάβει μεγάλη δημοσιότητα στη χώρα, καθώς συνδύαζε στοιχεία οικογενειακής τραγωδίας, κοινωνικού ενδιαφέροντος και σκληρών δικαστικών διαδικασιών.

Η τραγωδία είχε προκαλέσει σοκ στη βρετανική κοινή γνώμη, όχι μόνο λόγω των συνθηκών θανάτου της μικρής Βικτόρια, αλλά και εξαιτίας του προφίλ των κατηγορουμένων: η Μάρτεν προερχόταν από γνωστή αριστοκρατική οικογένεια, ενώ ο Γκόρντον είχε βεβαρημένο παρελθόν με ποινικές καταδίκες.

Τον Ιούλιο, το ζευγάρι είχε κριθεί ένοχο για ανθρωποκτονία από βαριά αμέλεια, ενώ μάλιστα είχαν διαφύγει από τις βρετανικές Αρχές, προκειμένου η Πρόνοια να μην πάρει το βρέφος – που ήταν και το πέμπτο παιδί τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο 50χρονος προηγουμένως είχε καταδικαστεί για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου και είχε εκτίσει 22 χρόνια σε φυλακή της Φλόριντα για την πράξη του αυτή.

Ο δικαστής Μαρκ Λούκραφτ κατά την ανακοίνωση της ποινής δήλωσε ότι ούτε η Μάρτεν ούτε ο Γκόρντον «δεν έδωσαν μεγάλη ή καμία σημασία στο καλό» του μωρού τους, προσθέτοντας ότι οι γονείς της Βικτόρια δεν έδειξαν «καμία γνήσια έκφραση μεταμέλειας» για το θάνατο του παιδιού τους – αναφέρει ο Independent.



Ανθρωποκυνηγητό για το ζευγάρι από τη Σκότλαντ Γιαρντ

Το νεογέννητο πέθανε σε μια σκηνή στην περιοχή Σάουθ Ντάουνς, όπου επικρατούσαν συνθήκες δριμύτατου κρύου – καθώς οι γονείς του κρύβονταν από την Πρόνοια, που προηγουμένως είχε απομακρύνει και τα υπόλοιπα 4 παιδιά τους.

Μετά τον εντοπισμό πλακούντα στο αυτοκίνητό τους, που έπιασε φωτιά σε αυτοκινητόδρομο στο Μάντσεστερ στις 5 Ιανουαρίου 2023, η Σκότλαντ Γιαρντ ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό για να εντοπίσει το ζευγάρι, ξοδεύοντας πάνω από 1,2 εκατ. λίρες.

Πάνω από 100 αστυνομικοί μετείχαν στην καταδίωξη του ζευγαριού, που μετακινούνταν με ταξί από μέρος σε μέρος, διασχίζοντας εκατοντάδες μίλια, πριν καταφύγουν στο Σάουθ Ντάουνς.

Μετά από εβδομάδες προσπαθειών συνελήφθησαν στις 27 Φεβρουαρίου 2023 στο Μπράιτον. Ωστόσο, αρνήθηκαν να συνεργαστούν με τις Αρχές.

Η μικρή Βικτόρια, βρέθηκε νεκρή την 1η Μαρτίου, μέσα σε μια σακούλα σουπερμάρκετ, παρατημένη σε ένα υπόστεγο.

Το ζεύγος επέμενε από την αρχή ότι επρόκειτο για ατύχημα και ότι δεν φέρθηκαν βάναυσα στο παιδί.



Η μία αριστοκράτισσα ο άλλος βιαστής

Εντύπωση προκαλεί το πλήρως διαφορετικό παρελθόν του ζευγαριού. Ο πατέρας της Μάρτεν ήταν θαλαμηπόλος της βασίλισσας Ελισάβετ. Η γιαγιά της ήταν φίλη της πριγκίπισσας Μαργαρίτας.

Από την άλλη, ο Γκόρντον είναι ένας βιαστής που είχε προβεί στην αποτρόπαιη πράξη του απειλώντας με μαχαίρι, σε ηλικία 14 ετών. Φυλακίστηκε για 40 χρόνια, εκτίοντας τα μισά στις ΗΠΑ, πριν απελαθεί στη Βρετανία.

Ο Γκόρντον απέκρυψε το παρελθόν του από τη Μάρτεν το 2016 που γνωρίστηκαν, μέχρι που παντρεύτηκαν στο Περού και απέκτησαν το πρώτο τους παιδί. Εκείνη έμαθε ποιος ήταν πραγματικά όταν επιτέθηκε σε δύο αστυνομικούς στο νοσοκομείο, ενώ είχε γεννήσει με ψεύτικο όνομα.

Ο Γκόρντον αργότερα χτύπησε τη Μάρτεν ενώ ήταν έγκυος στο τρίτο τους παιδί και την πέταξε από το παράθυρο του διαμερίσματος από ύψος 5,5 μέτρων, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε αυτοκίνητο. Αν και η γυναίκα είχε τραυματιστεί βαριά και αιμορραγούσε, ο Γκόρντον προσπαθούσε να καθυστερήσει τους διασώστες που είχαν ειδοποιηθεί από τους γείτονες. Δικαστήριο ενεπλάκη για την κακοποίηση και αποφάσισε την αφαίρεση της επιμέλειας των τεσσάρων παιδιών.

