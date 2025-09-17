Έντονες αντιδράσεις έχουν προκληθεί στις ΗΠΑ μετά τα σχόλια του ρεπόρτερ του ABC News, Ματ Γκούτμαν, σχετικά με τα μηνύματα που αντάλλαξε ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον – κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – με τον τρανς σύντροφό του.

Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης από τη συνέντευξη Τύπου στη Γιούτα, ο Γκούτμαν χαρακτήρισε τα μηνύματα του δράστη «ιδιαίτερα προσωπικά», «πλούσια» και «πολύ συγκινητικά», τονίζοντας ότι «προσέφεραν ένα πολύ προσωπικό πορτρέτο αυτής της σχέσης».

«Ήταν επίσης πολύ συγκινητικό με έναν τρόπο που πολλοί από εμάς δεν περιμέναμε», είπε ο δημοσιογράφος, προσθέτοντας ότι τα μηνύματα είχαν σταλεί λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή στις 10 Σεπτεμβρίου.

Ο Γκούτμαν υπογράμμισε τη «διττότητα» του δράστη, λέγοντας πως ενώ κατηγορείται ότι έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του Κερκ και του πλήθους, μπροστά σε παιδιά, την ίδια στιγμή εξέφραζε τρυφερότητα για τον σύντροφό του, αποκαλώντας τον «αγάπη μου» και λέγοντας ότι «ήθελε να τον προστατεύσει».

Στη συνέχεια, στη διαδικτυακή μετάδοση του ABC, ο δημοσιογράφος επανέλαβε τα σχόλιά του, λέγοντας ότι τα μηνύματα ήταν «πλούσια, έντονα, φαινομενικά ενοχοποιητικά και ταυτόχρονα συγκινητικά».

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν θύελλα στο διαδίκτυο, με χιλιάδες χρήστες να τον επικρίνουν για τον τόνο και τη διατύπωσή του. Πολλοί ζητούν μάλιστα την απομάκρυνσή του από το ABC, με σχετικά hashtags να γίνονται viral και να συγκεντρώνουν χιλιάδες likes.

Protothema.gr