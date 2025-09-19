Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν δήλωσε ότι σχεδιάζει να χαρακτηρίσει το αντιφασιστικό κίνημα Antifa τρομοκρατική οργάνωση, λέγοντας ότι «είναι καιρός η Ουγγαρία να κατατάξει οργανώσεις όπως η Antifa ως τρομοκρατικές, ακολουθώντας το αμερικανικό παράδειγμα». Η ανακοίνωση έγινε σε παρέμβασή του στην κρατική ραδιοτηλεόραση και σηματοδοτεί περαιτέρω σύγκλιση της ρητορικής του με την πολιτική γραμμή του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ορμπάν δήλωσε ότι καλωσορίζει την πρωτοβουλία του Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε πρόθεση να χαρακτηρίσει το Antifa «μείζονα τρομοκρατική οργάνωση» στις ΗΠΑ, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες για το πώς θα εφαρμοζόταν ένας τέτοιος χαρακτηρισμός, ζήτημα που έχει εγείρει νομικές και πρακτικές αμφιβολίες, δεδομένης της αποκεντρωμένης δομής του κινήματος. Ειδικοί επισημαίνουν ότι στο αμερικανικό νομικό πλαίσιο ο αμερικανός πρόεδρος δεν διαθέτει σαφή μηχανισμό για την κατάταξη εσωτερικών, μη ιεραρχικών κινημάτων ως «τρομοκρατικών», αφού τέτοιοι χαρακτηρισμοί συνήθως αφορούν ξένες οργανώσεις.

Ο Ορμπάν περιέγραψε το Antifa ως «μια βίαιη, εγκληματική δύναμη που έχει στοχοθετήσει ειρηνικούς ανθρώπους στην Ουγγαρία» και επικαλέστηκε τα επεισόδια της 19ης Φεβρουαρίου 2023 στη Βουδαπέστη, όταν μέλη του κινήματος Antifa που είχαν ταξιδέψει από το εξωτερικό συγκρούστηκαν με ακροδεξιούς. «Μερικοί ξυλοκοπήθηκαν σχεδόν μέχρι θανάτου, και μετά κάποιοι έγιναν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάνοντας μαθήματα στην Ουγγαρία περί κράτους δικαίου και αριστερής πολιτικής», είπε ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις συγκρούσεις.

Δικαστικές διαδικασίες που σχετίζονται με τα επεισόδια εκείνης της περιόδου παραμένουν σε εξέλιξη στη Γερμανία και τη Βουδαπέστη, με ορισμένους υπόπτους να έχουν συλληφθεί και άλλους να παραδίδονται στις αρχές. Μεταξύ των προσώπων που ενεπλάκησαν ήταν, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η ευρωβουλεύτρια Ιλάρια Σάλις.

Αναλυτές σημειώνουν ότι η προαναγγελθείσα πρωτοβουλία του Ορμπάν εγείρει νομικά και πολιτικά ερωτήματα, καθώς το Antifa δεν είναι συγκεντρωμένη οργανωτική δομή αλλά ένας γενικευμένος όρος για δίκτυα και δράσεις αντιφασιστών. Κριτικοί προειδοποιούν επίσης για κινδύνους περιορισμού της ελευθερίας του λόγου και για τη δυνατότητα καταχρήσεων εφόσον το κράτος επιχειρήσει ευρεία νομική εφαρμογή τέτοιου χαρακτηρισμού.

Η κίνηση του Ορμπάν εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική γραμμή της κυβέρνησής του, που έχει επιδείξει την τελευταία περίοδο σκληρότερη στάση απέναντι σε φιλο-αριστερές και αντιεξουσιαστικές δυνάμεις. Το πώς και κατά πόσο η εξαγγελία θα μετουσιωθεί σε νομοθετική πρόταση ή πρακτική εφαρμογή μένει ασαφές.

Η εξέλιξη αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου η συζήτηση για τα όρια μεταξύ δημόσιας τάξης και ατομικών δικαιωμάτων παραμένει ενεργή.