Η Μόσχα αρνήθηκε ότι ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας, μετά την αναχαίτισή τους από καταδιωκτικά του ΝΑΤΟ την Παρασκευή.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τρία MiG-31 πραγματοποιούσαν αποστολή από την Καρέλια προς την περιφέρεια Καλίνινγκραντ και δεν παρεξέκλιναν από το εγκεκριμένο σχέδιο πτήσης. «Κατά τη διάρκεια της πτήσης, τα ρωσικά αεροσκάφη δεν παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο», ανέφερε το υπουργείο σε ανάρτησή του στο Telegram.

Η Εσθονία είχε καταγγείλει την Παρασκευή ότι τρία ρωσικά μαχητικά εισήλθαν χωρίς άδεια στον εναέριο χώρο της, προκαλώντας την απογείωση συμμαχικών αεροσκαφών για αναχαίτιση.

