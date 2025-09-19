Η Εσθονία κατήγγειλε ότι τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη Mig-31 παραβίασαν την Παρασκευή τον εναέριο χώρο της χώρας, παραμένοντας σε αυτόν για 12 λεπτά.

Το περιστατικό σημειώθηκε λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Πολωνίας και λίγες ημέρες αφότου ένα άλλο ρωσικό drone είχε παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας, παραμένοντας για αρκετή ώρα παρά την απογείωση μαχητικών για την αναχαίτισή του.

Οι νέες παραβιάσεις έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στις χώρες της Βαλτικής και του ΝΑΤΟ λόγω της ρωσικής στρατιωτικής δραστηριότητας κοντά στα σύνορα της Συμμαχίας.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Εσθονίας κάλεσε τον επιτετραμμένο της Ρωσίας στη χώρα για να υποβάλει διαμαρτυρία και να παραδώσει διπλωματική νότα σχετικά με την παραβίαση του εναέριου χώρου.

«Η Ρωσία έχει ήδη παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Εσθονίας τέσσερις φορές φέτος, κάτι που είναι απαράδεκτο από μόνο του. Αλλά η σημερινή εισβολή, στην οποία συμμετείχαν τρία μαχητικά αεροσκάφη που εισέβαλαν στον εναέριο χώρο μας, είναι άνευ προηγουμένου βίαιη», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάργκους Τσάκνα.

«Οι εντεινόμενες προσπάθειες της Ρωσίας να δοκιμάσει τα σύνορα και η αυξανόμενη επιθετικότητά της πρέπει να αντιμετωπιστούν με ταχεία εντατικοποίηση της πολιτικής και οικονομικής πίεσης», πρόσθεσε.

