Τραγωδία εκτυλίχθηκε στο νοσοκομείο Σίφα της Γάζας, όταν ο διευθυντής του, Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια, παρέλαβε στο τμήμα επειγόντων τα πτώματα του αδελφού του και της συζύγου του, θύματα ισραηλινού βομβαρδισμού. «Έπαθα σοκ, συγκλονίστηκα όταν είδα τα πτώματα του αδελφού μου και της γυναίκας του», είπε στο AFP.
Η πολιτική προστασία ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 87 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις το Σάββατο, εκ των οποίων 70 στην πόλη της Γάζας. Το νοσοκομείο Σίφα παρέλαβε 34 πτώματα και το νοσοκομείο των Βαπτιστών άλλα 28. Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε τα περιστατικά.
Το Σίφα, από τα ελάχιστα νοσοκομεία που συνεχίζουν να λειτουργούν, δέχεται καθημερινά θύματα από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023. Η ροή νεκρών και τραυματιών έχει αυξηθεί από τις 16 Σεπτεμβρίου, όταν ξεκίνησε χερσαία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στην πόλη με στόχο την εξουδετέρωση της Χαμάς.
Σκηνές χάους επαναλήφθηκαν το Σάββατο: ασθενοφόρα έφθαναν συνεχώς, παραδίδοντας πτώματα τυλιγμένα σε σάβανα και τραυματίες, ανάμεσά τους παιδιά. «Ο θάνατος είναι πιο ελεήμων», είπε κάτοικος, ο Μοχάμεντ Νάσαρ, περιγράφοντας την αδυναμία του να εγκαταλείψει την περιοχή μαζί με την οικογένειά του.
Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, περίπου 480.000 κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας από τα τέλη Αυγούστου, αν και η πολιτική προστασία μιλά για 450.000 εκτοπισμένους. Χιλιάδες συνεχίζουν να φεύγουν με όποιο μέσο διαθέτουν, συχνά με υπέρογκο κόστος· οι τιμές μεταφοράς φτάνουν έως και τα 2.000 δολάρια.
Πολλοί Γαζαίοι δηλώνουν ότι αδυνατούν να φύγουν λόγω κόστους ή έλλειψης προορισμού. «Δεν έχουμε ούτε δέκα σέκελ για να αγοράσουμε ψωμί», είπε η Ραΐντα αλ Αμαρίν. «Θα μείνουμε — είτε θα μας σκοτώσουν, είτε κάποιος θα βρει λύση για μας».
Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι οι εκτοπισμένοι βρίσκουν τρόφιμα, σκηνές και φάρμακα στη «ζώνη ασφαλείας» του αλ Μαουάσι, όμως κάτοικοι αναφέρουν πως η περιοχή έχει επίσης βομβαρδιστεί, ενισχύοντας τη δυσπιστία τους.