Τραγωδία εκτυλίχθηκε στο νοσοκομείο Σίφα της Γάζας, όταν ο διευθυντής του, Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια, παρέλαβε στο τμήμα επειγόντων τα πτώματα του αδελφού του και της συζύγου του, θύματα ισραηλινού βομβαρδισμού. «Έπαθα σοκ, συγκλονίστηκα όταν είδα τα πτώματα του αδελφού μου και της γυναίκας του», είπε στο AFP.

Η πολιτική προστασία ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 87 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις το Σάββατο, εκ των οποίων 70 στην πόλη της Γάζας. Το νοσοκομείο Σίφα παρέλαβε 34 πτώματα και το νοσοκομείο των Βαπτιστών άλλα 28. Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε τα περιστατικά.

🚨 Dr. Mohammad Abu Salmiya, Director of Al-Shifa Hospital:

⭕️ My home was destroyed, family members killed without warning.

⭕️ Gaza City faces nonstop bombardment, no basic necessities.

⭕️ The world is watching millions face extermination in silence.#Gaza #Genocide #Palestine… pic.twitter.com/rcBe7dR9V5 September 20, 2025

Το Σίφα, από τα ελάχιστα νοσοκομεία που συνεχίζουν να λειτουργούν, δέχεται καθημερινά θύματα από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023. Η ροή νεκρών και τραυματιών έχει αυξηθεί από τις 16 Σεπτεμβρίου, όταν ξεκίνησε χερσαία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στην πόλη με στόχο την εξουδετέρωση της Χαμάς.

Σκηνές χάους επαναλήφθηκαν το Σάββατο: ασθενοφόρα έφθαναν συνεχώς, παραδίδοντας πτώματα τυλιγμένα σε σάβανα και τραυματίες, ανάμεσά τους παιδιά. «Ο θάνατος είναι πιο ελεήμων», είπε κάτοικος, ο Μοχάμεντ Νάσαρ, περιγράφοντας την αδυναμία του να εγκαταλείψει την περιοχή μαζί με την οικογένειά του.

The director of Al Shifa hospital was on duty marshalling the facility's response to Israel's assault on Gaza City when two victims killed in a strike were delivered to the ward: his brother and his sister-in-law.https://t.co/4wBfxfp8Et pic.twitter.com/ruGYAHI8JQ — AFP News Agency (@AFP) September 20, 2025

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, περίπου 480.000 κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας από τα τέλη Αυγούστου, αν και η πολιτική προστασία μιλά για 450.000 εκτοπισμένους. Χιλιάδες συνεχίζουν να φεύγουν με όποιο μέσο διαθέτουν, συχνά με υπέρογκο κόστος· οι τιμές μεταφοράς φτάνουν έως και τα 2.000 δολάρια.

The director of Al Shifa hospital was on duty Saturday marshalling the facility's response to Israel's assault on Gaza City when two victims killed in a strike were delivered to the ward: his brother and his sister-in-law. "I was shocked and devastated to see the bodies. pic.twitter.com/PLjbmDSBqG — Hön Ibrähïm mäcälïn (@honAbkey) September 20, 2025

Πολλοί Γαζαίοι δηλώνουν ότι αδυνατούν να φύγουν λόγω κόστους ή έλλειψης προορισμού. «Δεν έχουμε ούτε δέκα σέκελ για να αγοράσουμε ψωμί», είπε η Ραΐντα αλ Αμαρίν. «Θα μείνουμε — είτε θα μας σκοτώσουν, είτε κάποιος θα βρει λύση για μας».

Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι οι εκτοπισμένοι βρίσκουν τρόφιμα, σκηνές και φάρμακα στη «ζώνη ασφαλείας» του αλ Μαουάσι, όμως κάτοικοι αναφέρουν πως η περιοχή έχει επίσης βομβαρδιστεί, ενισχύοντας τη δυσπιστία τους.

protothema.gr