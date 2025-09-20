Περίπου 450.000 Παλαιστίνιοι εγκατέλειψαν την πόλη της Γάζας από τα τέλη Αυγούστου, σύμφωνα με αξιωματούχο της πολιτικής προστασίας που μίλησε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Ο αριθμός των πολιτών που εκτοπίστηκαν από τη Γάζα προς νότο έχει φθάσει τους 450.000 ανθρώπους από την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον της πόλης της Γάζας τον Αύγουστο», δήλωσε ο Μοχάμεντ αλ Μουγάιρ, μέλος του μηχανισμού άμεσης βοήθειας της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός εκτίμησε από την πλευρά του ότι περίπου 480.000 άνθρωποι έχουν φύγει από την πόλη, η οποία αριθμούσε πριν τις επιχειρήσεις περίπου ένα εκατομμύριο κατοίκους, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Η απομάκρυνση πραγματοποιείται υπό δύσκολες συνθήκες, με τον κύριο οδικό άξονα προς τον νότο να είναι κατάμεστος από εκτοπισμένους, ενώ το κόστος και η διάρκεια μετακίνησης αποτελούν πρόσθετα εμπόδια. Πολλοί κάτοικοι δήλωσαν ότι οι βομβαρδισμοί δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την προσπάθειά τους να φύγουν.

Ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε ότι οι εκτοπισμένοι θα βρουν τρόφιμα, σκηνές και φάρμακα στην περιοχή αλ Μαουάσι, την οποία χαρακτηρίζει «ανθρωπιστική ζώνη». Ωστόσο, σε διάστημα σχεδόν δύο ετών πολέμου, ισραηλινά πλήγματα έχουν πλήξει κατ’ επανάληψη περιοχές που είχαν προηγουμένως οριστεί ως ασφαλείς, με το Τελ Αβίβ να υποστηρίζει ότι στόχος ήταν μαχητές της Χαμάς.

Το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει ότι, λόγω των περιορισμών στα μέσα ενημέρωσης στη Γάζα και των δυσκολιών πρόσβασης στο πεδίο, δεν μπορεί να επαληθεύσει ανεξάρτητα τα στοιχεία που δημοσιοποιούν οι εμπλεκόμενες πλευρές.

protothema.gr