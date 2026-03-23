Τραγικό θάνατο βρήκε η 37χρονη δημοσιογράφος Τζέσι Πιρς μαζί με τα τρία παιδιά της, σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην κατοικία τους στο White Bear Lake, όπως επιβεβαίωσε το NHL.

Στο σημείο εντοπίστηκε νεκρός και ο σκύλος της οικογένειας, ενώ τα αίτια της φωτιάς παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Η πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το πρωί, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να εντοπίζουν έναν ενήλικα και τρία παιδιά νεκρούς εντός της κατοικίας, η οποία είχε ήδη τυλιχθεί πλήρως στις φλόγες κατά την άφιξή τους.

Γειτόνισσα περιέγραψε τη δραματική κατάσταση που επικρατούσε όταν έφτασαν οι αρχές, δηλώνοντας ότι η φωτιά είχε εξαπλωθεί γρήγορα μέσα στο σπίτι.

«Κοιμόμασταν. Μέχρι να μας ξυπνήσει η αστυνομία, ήταν σαν ανεμοστρόβιλος καπνού», ανέφερε η Τζούλι Άντριους στην εφημερίδα Minnesota Star Tribune.

Στο σημείο εντοπίστηκε επίσης νεκρός ο σκύλος της οικογένειας, ενώ η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το μήνυμα του NHL για την απώλεια

Σε ανακοίνωσή του, το NHL εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια της δημοσιογράφου και των παιδιών της.

«Ολόκληρη η οικογένεια του National Hockey League εκφράζει τις προσευχές και τα βαθύτερα συλλυπητήριά της στην οικογένεια Πιρς για την απώλεια της Τζέσι Πιρς και των τριών μικρών παιδιών της. Η Τζέσι αγαπούσε το άθλημά μας και υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας του NHL.com για μία δεκαετία. Θα μας λείψει βαθιά», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

The NHL mourns the loss of https://t.co/GOGqPzMqHN Wild writer Jessi Pierce and her three children. https://t.co/MwoMlZztsx March 22, 2026

Η Πιρς θεωρούνταν ιδιαίτερα αγαπητή στην κοινότητα του χόκεϊ, ενώ συνεργάτες και οργανισμοί εξέφρασαν τη θλίψη τους για την απώλειά της.

We are heartbroken and join the State of Hockey in mourning the tragic loss of Jessi and her children. May they rest in peace 💔. pic.twitter.com/H8L8Wgu6l4 — Minnesota Wild (@mnwild) March 22, 2026

Πολυετής παρουσία στο ρεπορτάζ του NHL

Η Τζέσι Πιρς κάλυπτε για δέκα χρόνια την ομάδα Minnesota Wild για το NHL.com, ενώ είχε εργαστεί και για την ίδια την ομάδα, καθώς και για το The Athletic. Ήταν επίσης συμπαρουσιάστρια του podcast Bardown Beauties.

Απόφοιτος του Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Αϊόβα, είχε συνεργαστεί επίσης με τα USA Hockey, Minnesota Hockey Journal και Massachusetts Hockey, μεταξύ άλλων δημοσιογραφικών μέσων.

Μία ημέρα πριν από την τραγωδία, είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από επίσκεψη με τα παιδιά της σε κατάστημα παγωτού στο Γουάιτ Μπερ Λέικ.