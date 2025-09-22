Η Hyundai και η General Motors θα αναπτύξουν από κοινού πέντε οχήματα για την Αμερική, ξεκινώντας από το 2028, σε μια κίνηση που αποσκοπεί στην επέκταση του μεριδίου αγοράς και τον έλεγχο του κόστους.

“Αυτή η συμμαχία είναι ένα ισχυρό παράδειγμα του πώς μπορούμε να αναπτυχθούμε πιο γρήγορα, πιο έξυπνα και πιο βιώσιμα μαζί”, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Hyundai Motor Co., Jose Muñoz.

Η συνεργασία αναμένεται να αποφέρει τελικά 800.000 ετήσιες πωλήσεις μόλις αναπτυχθεί, με τον Muñoz να εκτιμά τον όγκο των πωλήσεων σε 100.000 οχήματα στα αρχικά στάδια.

Η συνεργασία θα αξιοποιήσει την εμπειρία της GM στα προϊόντα και την παρουσία της Hyundai στην κατασκευή. Η γκάμα περιλαμβάνει ένα ηλεκτρικό εμπορικό φορτηγό για τη Βόρεια Αμερική, καθώς και ένα συμπαγές crossover, ένα sedan και ένα pickup, καθώς και ένα μεσαίου μεγέθους pickup για την Κεντρική και Νότια Αμερική.

Ο Muñoz δήλωσε ότι το έργο επικεντρώνεται επί του παρόντος στην αγορά της Λατινικής Αμερικής.

Η συνεργασία μεταξύ Hyundai και GM είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ αυτοκινητοβιομηχανιών με σκοπό την κατανομή του κόστους ανάπτυξης, την ανταλλαγή τεχνολογίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, εν μέσω σημαντικών επενδύσεων στην ηλεκτροκίνηση και αυστηρότερων κανονιστικών απαιτήσεων. Τέτοιες συνεργασίες επιτρέπουν στις εταιρείες να συγκεντρώνουν πόρους και να προσαρμόζουν τα προϊόντα στις ανάγκες της κάθε περιοχής.

Ο Muñoz δήλωσε ότι η Hyundai διερευνά ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών συνεργασίας με την GM στους τομείς της εφοδιαστικής, του χάλυβα, των συστημάτων πρόωσης, της αλυσίδας εφοδιασμού μπαταριών και της τεχνολογίας κυψελών καυσίμου.

Η Hyundai παρέχει ήδη υπηρεσίες εφοδιαστικής στην GM μέσω της θυγατρικής της Glovis, μεταφέροντας οχήματα από την Ασία στις ΗΠΑ. Ο Muñoz δήλωσε ότι ενδέχεται να υπάρχουν περαιτέρω ευκαιρίες για την υποστήριξη των εξαγωγών οχημάτων της GM από τις ΗΠΑ.

Η σαφής κατανομή των εργασιών είναι το κλειδί για την επιτυχία της ανάπτυξης προϊόντων



Η ανάπτυξη προϊόντων μεταξύ των δύο αυτοκινητοβιομηχανικών γίγαντων θα δομηθεί γύρω από σαφείς ηγετικούς ρόλους για κάθε μοντέλο.

“Όσον αφορά την ανάπτυξη προϊόντων, η πολιτική είναι πολύ απλή: υπάρχει ένας δωρητής και ένας αποδέκτης ενός συγκεκριμένου προϊόντος”, δήλωσε ο Muñoz. “Ο δωρητής αναλαμβάνει την ηγεσία και ο αποδέκτης εκμεταλλεύεται τη συγκεκριμένη πλατφόρμα ή το συγκεκριμένο μοντέλο”.

Η Hyundai θα ηγηθεί της ανάπτυξης του εμπορικού ηλεκτρικού φορτηγού στη Βόρεια Αμερική, καθώς και των μικρών οχημάτων στην Κεντρική και Νότια Αμερική, ενώ η GM θα ηγηθεί της ανάπτυξης του μεσαίου μεγέθους pickup στην περιοχή.

Ο Muñoz κατέστησε σαφές ότι η διατήρηση της δομής δωρητή-αποδέκτη θα είναι κρίσιμη για την επιτυχία της συμμαχίας. “Δεν πρόκειται να αναμίξουμε τα πάντα για να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ένα υβριδικό προϊόν -αυτό δεν θα λειτουργήσει”, δήλωσε.

Η ανώτατη διοίκηση της Hyundai και της GM είναι σύμφωνη για τη συνεργασία



Η ισχυρή συνεργασία σε επίπεδο στελεχών μεταξύ του εκτελεστικού προέδρου της Hyundai Motor Group, Euisun Chung, και της διευθύνουσας συμβούλου της GM, Mary Barra, ήταν επίσης καθοριστική για τη δημιουργία δυναμικής.

“Το έργο της GM είναι πολύ σημαντικό, και το πιο σημαντικό είναι η συμφωνία σε επίπεδο κορυφής”, δήλωσε ο Muñoz. Και οι δύο επικεφαλής συμφωνούν ότι η αξιοποίηση της συνδυασμένης κλίμακας και της κοινής αποδοτικότητας θα βοηθήσει τις δύο εταιρείες να παραμείνουν ανταγωνιστικές, είπε.

Ο Muñoz πρόσθεσε ότι ο συντονισμός καλύπτει τα προϊόντα, τις λειτουργίες και τη διαχείριση.”Αυτά είναι μόνο η αρχή”, είπε ο Muñoz. “Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα μαζί”.

capital.gr