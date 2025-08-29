Η Ένωση Γερμανών Κατασκευαστών Μηχανημάτων (VDMA) άσκησε έντονη κριτική στα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταργήσει δασμούς σε ορισμένα αμερικανικά προϊόντα, χαρακτηρίζοντας τα μέτρα «άμεσο χαστούκι» για τη βιομηχανία.

Η Κομισιόν πρότεινε την Πέμπτη την κατάργηση δασμών σε εισαγόμενα βιομηχανικά προϊόντα από τις ΗΠΑ, με αντάλλαγμα τη μείωση των αμερικανικών δασμών στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα.

Η VDMA, που εκπροσωπεί περίπου 3.600 εταιρείες του κλάδου, προειδοποίησε ότι η αδασμολόγητη πρόσβαση αμερικανικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά, την ώρα που παραμένουν σε ισχύ οι «τιμωρητικοί» δασμοί στα ευρωπαϊκά μηχανήματα, θα οδηγήσει σε απώλειες θέσεων εργασίας και σοβαρό ανταγωνιστικό μειονέκτημα.

«Η Κομισιόν πρέπει επειγόντως να επαναδιαπραγματευτεί. Τα προϊόντα μηχανολογικού εξοπλισμού πρέπει να εξαιρεθούν σαφώς και μόνιμα από τους τομεακούς δασμούς», τόνισε η VDMA.

Παράλληλα, η Ένωση της Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας (VDA) κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να τηρήσουν τη συμφωνία με τις Βρυξέλλες και να μειώσουν τους δασμούς στις εισαγωγές ευρωπαϊκών αυτοκινήτων από 27,5% σε 15%.

«Για την αυτοκινητοβιομηχανία, τα τρέχοντα υψηλά επιπλέον βάρη σημαίνουν σημαντικές οικονομικές απώλειες. Ο χρόνος είναι κρίσιμος για την παροχή άμεσης ανακούφισης στις εταιρείες του κλάδου», δήλωσε η πρόεδρος της VDA.

ΚΥΠΕ