Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιταχύνει τις διαδικασίες ώστε να καταργήσει όλους τους δασμούς στα βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ικανοποιώντας αίτημα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας που συνήφθη πρόσφατα, με στόχο να ανοίξει τον δρόμο για μείωση των αμερικανικών δασμών στις ευρωπαϊκές εξαγωγές αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προχωρήσει επίσης σε προτιμησιακούς δασμολογικούς συντελεστές για ορισμένα θαλασσινά και γεωργικά προϊόντα. Αν και οι Βρυξέλλες παραδέχονται ότι η συμφωνία ευνοεί τις ΗΠΑ, τονίζουν ότι προσφέρει σταθερότητα στις επιχειρήσεις. Η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαρακτήρισε τη συμφωνία «ισχυρή, αν όχι τέλεια».

Οι αμερικανικοί δασμοί στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα ανέρχονται σήμερα στο 27,5%. Βάσει της συμφωνίας, οι δασμοί στις περισσότερες ευρωπαϊκές εξαγωγές μειώνονται στο 15%, ωστόσο ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν θα ισχύσει για τα αυτοκίνητα, παρά μόνο εφόσον η ΕΕ καταργήσει πρώτα τους δικούς της βιομηχανικούς δασμούς. Εφόσον η σχετική νομοθεσία προταθεί έως το τέλος Αυγούστου, η μείωση στο 15% για τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Αυγούστου.

Η Γερμανία αποτελεί τον μεγαλύτερο εξαγωγέα ευρωπαϊκών αυτοκινήτων προς τις ΗΠΑ, με αξία 34,9 δισ. δολάρια το 2024. Η Επιτροπή σκοπεύει να παρακάμψει τη συνήθη διαδικασία εκτίμησης επιπτώσεων, ώστε να ολοκληρώσει γρήγορα τη νομοθετική πρόταση, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Η κίνηση αυτή έρχεται ακόμη και όταν ο Τραμπ απείλησε να επιβάλει δασμούς και άλλες κυρώσεις σε χώρες που φορολογούν τις διαδικτυακές υπηρεσίες, χωρίς να προσδιορίσει ποιες χώρες θα στοχεύσει και αν θα εμπλακεί η ΕΕ. Ο Τραμπ έχει από καιρό καταγγείλει την τεχνολογική και αντιμονοπωλιακή ρύθμιση της ΕΕ σχετικά με τους τεχνολογικούς γίγαντες των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των Alphabet Inc. Google και Apple Inc.

