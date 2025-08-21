Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την Πέμπτη το πλαίσιο μιας νέας Συμφωνίας για Αμοιβαίο, Δίκαιο και Ισορροπημένο Εμπόριο, με στόχο την ενίσχυση των εμπορικών και επενδυτικών τους δεσμών. Η συμφωνία περιλαμβάνει μειώσεις δασμών, προνομιακή πρόσβαση σε αγορές και συνεργασία σε κρίσιμους στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η άμυνα και η ψηφιακή οικονομία.

Σύμφωνα με την κοινή δήλωση, οι δύο πλευρές διαθέτουν «μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές σχέσεις στον κόσμο», με αμοιβαίες επενδυτικές μετοχές που ξεπερνούν τα 5 τρισ. δολάρια. Στο πλαίσιο αυτό, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αναμένεται να επενδύσουν επιπλέον 600 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ έως το 2028.

Δασμολογικές ρυθμίσεις

Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να εφαρμόσουν τον δασμό του Πιο Ευνοημένου Κράτους (ΠΕΚ) σε σειρά προϊόντων της ΕΕ, ενώ προτίθενται να μειώσουν τους δασμούς σε αυτοκίνητα και ανταλλακτικά αυτοκινήτων, εφόσον η ΕΕ προχωρήσει σε αντίστοιχες νομοθετικές κινήσεις. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2025, οι ΗΠΑ θα εφαρμόζουν μόνο δασμό ΠΕΚ σε προϊόντα όπως:

φυσικούς πόρους (π.χ. φελλό )

) αεροσκάφη και εξαρτήματα

γενόσημα φάρμακα και τα συστατικά τους

Παράλληλα, οι δασμοί σε προϊόντα της ΕΕ που εμπίπτουν στο Άρθρο 232 (φαρμακευτικά προϊόντα, ημιαγωγοί, ξυλεία) δεν θα υπερβαίνουν το 15%.

Η ΕΕ, από την πλευρά της, προγραμματίζει την κατάργηση των δασμών σε όλα τα βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ και θα παράσχει προνομιακή πρόσβαση στην αγορά για γεωργικά προϊόντα, όπως ξηροί καρποί, γαλακτοκομικά, φρούτα και λαχανικά, σογιέλαιο, χοιρινό και κρέας βίσωνα. Επιπλέον, θα επεκταθεί η συμφωνία για τον αστακό ώστε να περιλαμβάνει και τον επεξεργασμένο αστακό.

Ενέργεια και αμυντική συνεργασία

Η ΕΕ σκοπεύει να προμηθευτεί από τις ΗΠΑ LNG, πετρέλαιο και πυρηνικά προϊόντα αξίας 750 δισ. δολαρίων έως το 2028, ενώ θα επενδύσει τουλάχιστον 40 δισ. δολάρια σε αμερικανικά chips τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, σχεδιάζει την αύξηση προμηθειών σε στρατιωτικό και αμυντικό εξοπλισμό, σε συνεργασία με την Ουάσιγκτον, με στόχο την ενίσχυση της διατλαντικής αμυντικής συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας του ΝΑΤΟ.

Ψηφιακό εμπόριο και μη δασμολογικά εμπόδια

Οι δύο πλευρές δεσμεύονται να μειώσουν τα μη δασμολογικά εμπόδια, να απλοποιήσουν τις διαδικασίες σε τρόφιμα και αγροτικά προϊόντα και να προχωρήσουν σε αμοιβαία αναγνώριση προτύπων για τα αυτοκίνητα. Επιπλέον, αποφάσισαν να μην επιβάλλουν τελωνειακούς δασμούς στις ηλεκτρονικές μεταδόσεις και η ΕΕ δεσμεύθηκε ότι δεν θα θεσπίσει τέλη χρήσης δικτύου.