Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι θα επιβάλει τελωνειακούς δασμούς και περιορισμούς στις εξαγωγές σε χώρες που υιοθετούν ψηφιακούς φόρους ή κανονισμούς που, όπως υποστηρίζει, στοχεύουν τις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες.

«Οι φόροι και οι κανονισμοί για τις ψηφιακές υπηρεσίες έχουν σχεδιαστεί για να πλήξουν τις αμερικανικές εταιρείες και να ευνοήσουν την Κίνα. Αυτό πρέπει να τελειώσει τώρα», ανέφερε ο Τραμπ μέσω Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως εάν δεν αρθούν οι «μεροληπτικές ενέργειες», θα προχωρήσει σε πρόσθετους δασμούς στα προϊόντα χωρών που εφαρμόζουν τα μέτρα και θα θεσπίσει περιορισμούς στις εξαγωγές τεχνολογίας και ημιαγωγών.

Στο στόχαστρο φαίνεται να βρίσκονται κυρίως οι ευρωπαϊκές χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν εγκρίνει τον Κανονισμό για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) και την Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA). Η Βρετανία επίσης επιβάλλει φόρο στις ψηφιακές υπηρεσίες.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο, ο Τραμπ είχε διακόψει εμπορικές διαπραγματεύσεις με τον Καναδά για αντίστοιχο μέτρο, το οποίο η κυβέρνηση της Οτάβα ακύρωσε λίγες ημέρες αργότερα.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε και την Κίνα, λέγοντας πως εάν δεν αυξήσει τις εξαγωγές μαγνητών σπάνιων γαιών στις ΗΠΑ, θα επιβάλει δασμούς έως 200% στα κινεζικά προϊόντα.