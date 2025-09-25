Μια υπόθεση που προκαλεί σοκ έρχεται στο φως από την Ιαπωνία, όπου μια 75χρονη συνελήφθη επειδή διατηρούσε για 20 χρόνια τη σορό της κόρης της σε καταψύκτη, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η ηλικιωμένη παρουσιάστηκε την Τρίτη σε αστυνομικό τμήμα συνοδευόμενη από συγγενικό της πρόσωπο και αποκάλυψε ότι «διατηρούσε ένα πτώμα στον καταψύκτη» το οποίο, όπως είπε, ανήκε στην κόρη της που είχε γεννηθεί το 1975, δήλωσε εκπρόσωπος της ιαπωνικής αστυνομίας στο AFP.

Αστυνομικοί που μετέβησαν στο σπίτι της, στο βορειοανατολικό Τόκιο, εντόπισαν τη σορό γυναίκας, κουλουριασμένη και ντυμένη με μπλουζάκι και εσώρουχα, μέσα στον καταψύκτη. Η αστυνομία σημείωσε ότι «το πτώμα βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης» και έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου.

Η 75χρονη, η οποία κατηγορείται για εγκατάλειψη πτώματος, εξήγησε στους ανακριτές ότι πριν από περίπου είκοσι χρόνια, «η μυρωδιά του σώματος γέμιζε όλο το σπίτι, οπότε αγόρασα έναν καταψύκτη και το έβαλα εκεί».

Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα, που είχε και άλλα παιδιά, ζούσε μόνη μετά τον πρόσφατο θάνατο του συζύγου της. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες θανάτου της κόρης της και τα κίνητρα της πράξης.

