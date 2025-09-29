Οι οικογένειες ομήρων που κρατούνται στη Γάζα απηύθυναν επιστολή στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει της σημερινής συνάντησής του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, καλώντας τον να επιμείνει στη δέσμευσή του για τερματισμό του πολέμου.

Το Φόρουμ οικογενειών, που εκπροσωπεί συγγενείς των ομήρων, ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο να μην επιτρέψει «να σαμποταριστεί η συμφωνία που προτείνατε». Όπως τονίζεται στην επιστολή, «οι οικογένειές μας περίμεναν υπερβολικά πολύ καιρό για να εξοστρακιστούν οι πρόοδοι από παρεμβάσεις».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι επίκειται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός, στη βάση σχεδίου 21 σημείων που παρουσιάστηκε σε Άραβες και μουσουλμάνους ηγέτες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στόχος του σχεδίου είναι η επιστροφή των 47 ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, εκ των οποίων οι 25 έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Το Φόρουμ υπογράμμισε ότι «ο διπλός σας στόχος, ο τερματισμός του πολέμου και η επιστροφή όλων των ομήρων, έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με τη διεύρυνση του πολέμου που διεξάγει σήμερα το Ισραήλ». Οι οικογένειες ζήτησαν από τον Τραμπ να ασκήσει πιέσεις στον Νετανιάχου ώστε να σταματήσει τη στρατιωτική επιχείρηση που συνεχίζεται στην πόλη της Γάζας από τις 16 Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, μιλώντας την Παρασκευή στον ΟΗΕ, εμφανίστηκε ανυποχώρητος, δεσμευόμενος να «τελειώσει τη δουλειά» εναντίον της Χαμάς και να αποκλείσει τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Ο πόλεμος, που ξέσπασε μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, έχει στοιχίσει τη ζωή σε 1.219 ανθρώπους στην ισραηλινή πλευρά, κυρίως αμάχους, ενώ σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, το οποίο κρίνεται αξιόπιστο από τον ΟΗΕ, οι νεκροί στη Γάζα ανέρχονται σε 66.005, στην πλειονότητά τους επίσης άμαχοι.

