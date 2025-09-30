Τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Μαδαγασκάρη κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που συγκλονίζουν τη χώρα από την περασμένη Πέμπτη, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος Αντρί Ρατζολίνα ανακοίνωσε με τηλεοπτικό διάγγελμα την αποπομπή ολόκληρης της κυβέρνησης.

Χιλιάδες διαδηλωτές, μέλη του κινήματος Gen Z, βγήκαν και πάλι στους δρόμους της πρωτεύουσας Ανταναναρίβο, εκφράζοντας την οργή τους για τις συνεχείς διακοπές νερού και ρεύματος, αλλά πλέον ζητώντας και την παραίτηση του προέδρου. Πολλοί κρατούσαν πανό που έγραφαν: «Θέλουμε να ζήσουμε, όχι να επιβιώσουμε», ένα σύνθημα που έγινε το σύμβολο του κινήματος.

TRIGGER WARNING: Violence



Police in Madagascar's capital fired tear gas on Monday, September 29, at citizens who returned to the streets for a third round of youth-led protests against water and power cuts, with many calling for the president's resignation. Protesters on Monday… pic.twitter.com/W577OYMBxn September 29, 2025

«Σύμφωνα με το άρθρο 54 του Συντάγματος, αποφάσισα να παύσω από τα καθήκοντά τους τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση», δήλωσε ο Ρατζολίνα, διευκρινίζοντας ότι εντός τριών ημερών θα παρουσιαστούν προτάσεις για τον νέο πρωθυπουργό.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανακοίνωσε ότι εκτός από τους νεκρούς υπάρχουν περισσότεροι από 100 τραυματίες, τονίζοντας πως τα θύματα περιλαμβάνουν τόσο διαδηλωτές όσο και περαστικούς, οι οποίοι σκοτώθηκαν είτε από πυρά δυνάμεων ασφαλείας είτε μέσα σε επεισόδια και λεηλασίες. Ο Ύπατος Αρμοστής Φόλκερ Τουρκ δήλωσε «συγκλονισμένος» από τη βίαιη καταστολή.

President of Madagascar Andry Rajoelina announced the dissolution of the government after protests due to water and electricity outages



Earlier today, the UN reported at least 22 deaths as a result of protests that shook the country and escalated into riots pic.twitter.com/QIhrQc7kRC September 29, 2025

Ο Ρατζολίνα, που είχε ανέλθει στην εξουσία το 2009 έπειτα από λαϊκή εξέγερση και πραξικόπημα, επανεξελέγη το 2018 και το 2023, σε εκλογές που αμφισβητήθηκαν έντονα. Το νησί του Ινδικού Ωκεανού παραμένει μια από τις φτωχότερες χώρες στον κόσμο και συχνά γνωρίζει λαϊκές εξεγέρσεις μετά την ανεξαρτησία του το 1960.

protothema.gr