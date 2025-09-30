Τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Μαδαγασκάρη κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που συγκλονίζουν τη χώρα από την περασμένη Πέμπτη, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος Αντρί Ρατζολίνα ανακοίνωσε με τηλεοπτικό διάγγελμα την αποπομπή ολόκληρης της κυβέρνησης.
Χιλιάδες διαδηλωτές, μέλη του κινήματος Gen Z, βγήκαν και πάλι στους δρόμους της πρωτεύουσας Ανταναναρίβο, εκφράζοντας την οργή τους για τις συνεχείς διακοπές νερού και ρεύματος, αλλά πλέον ζητώντας και την παραίτηση του προέδρου. Πολλοί κρατούσαν πανό που έγραφαν: «Θέλουμε να ζήσουμε, όχι να επιβιώσουμε», ένα σύνθημα που έγινε το σύμβολο του κινήματος.
«Σύμφωνα με το άρθρο 54 του Συντάγματος, αποφάσισα να παύσω από τα καθήκοντά τους τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση», δήλωσε ο Ρατζολίνα, διευκρινίζοντας ότι εντός τριών ημερών θα παρουσιαστούν προτάσεις για τον νέο πρωθυπουργό.
Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανακοίνωσε ότι εκτός από τους νεκρούς υπάρχουν περισσότεροι από 100 τραυματίες, τονίζοντας πως τα θύματα περιλαμβάνουν τόσο διαδηλωτές όσο και περαστικούς, οι οποίοι σκοτώθηκαν είτε από πυρά δυνάμεων ασφαλείας είτε μέσα σε επεισόδια και λεηλασίες. Ο Ύπατος Αρμοστής Φόλκερ Τουρκ δήλωσε «συγκλονισμένος» από τη βίαιη καταστολή.
Ο Ρατζολίνα, που είχε ανέλθει στην εξουσία το 2009 έπειτα από λαϊκή εξέγερση και πραξικόπημα, επανεξελέγη το 2018 και το 2023, σε εκλογές που αμφισβητήθηκαν έντονα. Το νησί του Ινδικού Ωκεανού παραμένει μια από τις φτωχότερες χώρες στον κόσμο και συχνά γνωρίζει λαϊκές εξεγέρσεις μετά την ανεξαρτησία του το 1960.