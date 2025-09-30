Μια τετραμελής οικογένεια βρήκε τραγικό θάνατο στην περιφέρεια του Σούμι, στη βόρεια Ουκρανία, ύστερα από πλήγμα ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους, ανακοίνωσε το πρωί της Κυριακής ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Όλεγκ Γκριγκόροφ.

«Το βράδυ ο εχθρός στοχοθέτησε πολυκατοικία στο χωριό Τσερνέστσινα, στην κοινότητα της Κρασνοπίλια, με drone επίθεσης. Ένα ζευγάρι και τα δύο μικρά παιδιά του ζούσαν στο σπίτι. Δυστυχώς, κανείς δεν κατάφερε να διαφύγει», ανέφερε στο Telegram.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διασώστες ανέσυραν από τα ερείπια τα πτώματα των τεσσάρων μελών της οικογένειας – των γονιών και των δύο γιων τους, ηλικίας 6 και 4 ετών.

Η επίθεση ήρθε λίγες ώρες μετά τη μαζική ρωσική επιδρομή με εκατοντάδες drones και πυραύλους σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων στο Κίεβο, μεταξύ των οποίων ένα 12χρονο κορίτσι, και τον τραυματισμό δεκάδων ακόμη.

Η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις στην περιφέρεια του Σούμι, μετά την αντεπίθεση του Απριλίου όταν οι ουκρανικές δυνάμεις απωθήθηκαν από τμήμα της γειτονικής ρωσικής περιφέρειας του Κουρσκ. Ωστόσο, οι πιο σφοδρές μάχες εξακολουθούν να διεξάγονται στην ανατολική Ουκρανία, όπου ο ρωσικός στρατός έχει επιταχύνει την προέλασή του έναντι ενός αντιπάλου με λιγότερες δυνάμεις και εξοπλισμό.

Συνολικά, οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν σήμερα περίπου 20% του ουκρανικού εδάφους.

