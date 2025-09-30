Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στις Φιλιππίνες, προκαλώντας ανησυχία στο κεντρικό τμήμα της χώρας.
Ο σεισμός καταγράφηκε στις 21:59 τοπική ώρα (16:59 ώρα Κύπρου). Σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωφυσική Εταιρεία (USGS), το επίκεντρο εντοπίζεται 11 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της πόλης Καλάπε, στο κέντρο του αρχιπελάγους.
Το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 10 χιλιόμετρα, γεγονός που καθιστά τον σεισμό ιδιαίτερα αισθητό σε κατοικημένες περιοχές.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές.