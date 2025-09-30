Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στις Φιλιππίνες, προκαλώντας ανησυχία στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 21:59 τοπική ώρα (16:59 ώρα Κύπρου). Σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωφυσική Εταιρεία (USGS), το επίκεντρο εντοπίζεται 11 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της πόλης Καλάπε, στο κέντρο του αρχιπελάγους.

Live streamer (Sam Pepper) captures the M6.9 earthquake that just hit the Philippines. This is in Cebu….pic.twitter.com/5BebMAFgpj September 30, 2025

Το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 10 χιλιόμετρα, γεγονός που καθιστά τον σεισμό ιδιαίτερα αισθητό σε κατοικημένες περιοχές.

Leyte, Philippines hit by magnitude 7.0 earthquake, depth 9 km, at 13:59 UTC (21:59 local) Sept 30, 2025. #lindol #sismo #deprem



Epicenter: 56 km W of Ormoc (pop. 191,000), 16 km NE of Bogo (pop. 23,500). Damages and aftershocks possible in Central Visayas region. pic.twitter.com/G1DP0cNSRo — GeoTechWar (@geotechwar) September 30, 2025

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές.

