Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι θέτει σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια της Ευρώπης, μετά από επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσε διακοπή ρεύματος στον παροπλισμένο σταθμό του Τσερνόμπιλ.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι περισσότερα από 20 drones, τύπου Shahed ρωσο-ιρανικής κατασκευής, έπληξαν την πόλη Σλαβούτιτς, με αποτέλεσμα ο σταθμός του Τσερνόμπιλ να μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση για τρεις ώρες. «Οι Ρώσοι δεν θα μπορούσαν να αγνοούν ότι μια επίθεση στις εγκαταστάσεις του Σλαβούτιτς θα είχε τέτοιες επιπτώσεις. Και αυτή ήταν μια σκόπιμη επίθεση», σημείωσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος κατήγγειλε επίσης ότι η Μόσχα δεν έχει αποκαταστήσει την εξωτερική γραμμή ηλεκτροδότησης στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ο οποίος βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο. Κατηγόρησε μάλιστα τη Ρωσία ότι εκμεταλλεύεται την «αδύναμη στάση» του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) και του επικεφαλής του, Ραφαέλ Γκρόσι.

Ο σταθμός της Ζαπορίζια, ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός στην Ευρώπη, συνεχίζει να προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς η ηλεκτροδότηση είναι κρίσιμη για την ψύξη των αντιδραστήρων, ακόμη και σε κατάσταση παύσης λειτουργίας.

Ο Γκρόσι έχει απευθύνει επανειλημμένες εκκλήσεις στις αντιμαχόμενες πλευρές να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο πυρηνικού ατυχήματος.

