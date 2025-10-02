Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ειρωνεύτηκε τις θεραπείες κατά της παχυσαρκίας. Αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητά τους, ενώ μίλησε χλευαστικά για τους ανθρώπους με περισσότερα κιλά.

Σε πρόσφατη τοποθέτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε απαξιωτικά για «χάπι της χοντράδας» (fat pill) ή «φάρμακο της χοντράδας» (fat drug), λέγοντας ότι «μερικές φορές δουλεύουν, υποθέτω, για κάποιους ανθρώπους», ωστόσο, όπως είπε, «στους περισσότερους που έχω δει δεν φαίνεται καμία διαφορά».

Συνεχίζοντας τη δήθεν τεκμηρίωση με προσωπικά παραδείγματα, ο Τραμπ ανέφερε ότι έχει «πολλούς φίλους που είναι χοντροί». «Μου λένε: “Έχασα βάρος!”, κι εγώ απαντάω: “Δεν μου φαίνεται”».

