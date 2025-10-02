Ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε την Πέμπτη ότι η Μόσχα θα αντιδράσει άμεσα και αποφασιστικά σε περίπτωση που προκληθεί από την Ευρώπη, καταγγέλλοντας αυτό που χαρακτήρισε ως «υστερική στρατιωτικοποίηση» της ηπείρου. Παρά τον οξύ τόνο, ο Πούτιν τόνισε ότι η Ρωσία δεν έχει καμία πρόθεση να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, τη στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

«Απλώς δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αυτό που συμβαίνει. Δεν έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε για λόγους που άπτονται της δικής μας ασφάλειας και άμυνας. Παρακολουθούμε λοιπόν στενά τη συνεχιζόμενη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης», είπε.

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος, μιλώντας την Πέμπτη στο Valdai Discussion Club στο Σότσι, κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές ηγεσίες ότι καλλιεργούν «υστερία» υποστηρίζοντας πως ένας πόλεμος με τη Ρωσία είναι κοντά. «Οι κυρίαρχες ελίτ της ενωμένης Ευρώπης συνεχίζουν να καλλιεργούν υστερία. Επαναλαμβάνουν ξανά και ξανά αυτό το μάντρα, ότι η Ρωσία θα επιτεθεί στο ΝΑΤΟ. Αν όντως το πιστεύουν, είναι είτε απίστευτα ανίκανοι είτε απλώς ανέντιμοι», τόνισε.

«Ειλικρινά, θέλω μόνο να πω: χαλαρώστε, κοιμηθείτε ήσυχοι και ασχοληθείτε με τα δικά σας προβλήματα. Ρίξτε μια ματιά στο τι συμβαίνει στους δρόμους των ευρωπαϊκών πόλεων», πρόσθεσε.

Ο Ρώσος πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η χώρα του δεν προτίθεται να αναλάβει τέτοια δράση «για λόγους ασφαλείας» της Ρωσίας, αλλά προειδοποίησε πως αν χρειαστεί θα λάβει «αντίμετρα» απέναντι στη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης.

Σε μια πιο προσωπική αναφορά, ο Ρώσος πρόεδρος θέλησε να απορρίψει την εικόνα του αυταρχικού ηγέτη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν είμαι αυτοκράτορας, αλλά εκλεγμένος πρόεδρος».

Ο Πούτιν είπε ότι η Μόσχα παρακολουθεί στενά τις αναφορές για την ενίσχυση του γερμανικού στρατού και διαβεβαίωσε ότι η απάντηση της Ρωσίας θα είναι «πειστική». «Εάν κάποιος θέλει να ανταγωνιστεί στη στρατιωτική σφαίρα, η Ρωσία έχει αποδείξει πολλές φορές ότι ανταποκρίνεται γρήγορα. Η Ρωσία δεν πρέπει να προκαλείται, η αδυναμία είναι απαράδεκτη», σημείωσε.

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε την Ευρώπη ότι ευθύνεται για τη μη επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, εκφράζοντας ωστόσο την αισιοδοξία του ότι «η καλή θέληση θα υπερισχύσει».

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν παραδέχθηκε ότι υπάρχουν πολλές διαφορές ανάμεσα στη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που χαρακτήρισε «φυσιολογικό για μεγάλες χώρες». Τόνισε ότι η τρέχουσα αμερικανική κυβέρνηση βάζει σε προτεραιότητα τα εθνικά της συμφέροντα, αλλά επεσήμανε πως η Μόσχα επιδιώκει «πλήρη αποκατάσταση» των σχέσεων με την Ουάσιγκτον και πιστεύει ότι μπορεί να βρεθεί «αμοιβαία αποδεκτή λύση».

Ο Πούτιν κατηγόρησε τις χώρες του ΝΑΤΟ ότι πολεμούν «ενάντια στη Ρωσία στο ουκρανικό μέτωπο», παρέχοντας στο Κίεβο «πληροφορίες, όπλα και εκπαίδευση».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Ρωσία έχει προσαρμοστεί σε αυτές τις συνθήκες και διαβεβαίωσε ότι «ο ρωσικός στρατός είναι ο πιο ικανός». Τόνισε ακόμη ότι η Μόσχα δεν έχει «επιθετικά σχέδια κατά άλλων χωρών», σχολιάζοντας ειρωνικά ότι «εμείς έχουμε υπουργείο Άμυνας, όχι υπουργείο Πολέμου».

Απαντώντας στα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ που χαρακτήρισε τη Ρωσία «χάρτινο τίγρη», ο Πούτιν είπε: «Η Ρωσία πολεμά απέναντι σε όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ».

Σχετικά με τις εξελίξεις στο πεδίο των μαχών, υποστήριξε ότι οι ρωσικές δυνάμεις «προελαύνουν σε όλα τα μέτωπα της Ουκρανίας» και δημιουργούν «ζώνη ασφαλείας». Ειδικότερα, ανέφερε ότι «τα δύο τρίτα του Κουπιάνσκ βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο», ενώ ο ρωσικός στρατός έχει «εισέλθει στην Κοστιαντινίβκα και στην πόλη Ποκρόβσκ».

Την ίδια ώρα, σημείωσε, ότι ο εχθρός ελέγχει μόλις το 0,13% της περιφέρειας Λουχάνσκ και το 19% της περιφέρειας Ντονέτσκ, υποβαθμίζοντας την εικόνα της ουκρανικής αντεπίθεσης.

Επανερχόμενος στο σχόλιο του Ντόναλντ Τραμπ, ο Πούτιν αντέτεινε: «Αν η Ρωσία είναι χάρτινος τίγρης, τότε τι είναι το ΝΑΤΟ; Δεν ξέρω αν ο Τραμπ μιλούσε ειρωνικά, αλλά τότε ας τα βγάλουν πέρα με τον «χάρτινο τίγρη» είπε.

Ο Πούτιν σημείωσε ότι η Δύση παρέχει στην Ουκρανία «όσα όπλα χρειάζονται» και προέτρεψε το Κίεβο να «σκεφτεί πώς θα συμφωνήσει», υπονοώντας την ανάγκη για διαπραγματεύσεις.

Τόνισε ότι η Ρωσία διαθέτει «επαρκές στρατιωτικό προσωπικό» και δεν εφαρμόζει «βίαιη κινητοποίηση όπως η Ουκρανία». Κάλεσε μάλιστα τους Ουκρανούς να «φύγουν από τον ουκρανικό στρατό», αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν λιποτάκτες και στη ρωσική πλευρά, «αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο στην Ουκρανία». Καταλήγοντας, εξέφρασε την ελπίδα ότι «η ουκρανική ηγεσία θα καθίσει τελικά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Κλείνοντας τις δηλώσεις του για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Πούτιν διαμήνυσε η Δύση θα αποτύχει στην επιδίωξή της για «στρατηγική ήττα» της Μόσχας.

Η λύση στη Γάζα περνά από τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτήρισε «φρικτή» την κατάσταση στη Γάζα και τάχθηκε υπέρ της αμερικανικής πρωτοβουλίας του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα οδηγήσει στον τελικό στόχο, δηλαδή στη λύση των δύο κρατών. «Αυτό είναι το θεμέλιο της τελικής διευθέτησης της σύγκρουσης», υπογράμμισε.

Σχολιάζοντας την πρόταση για δημιουργία διεθνούς φορέα με επικεφαλής τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ, ο Πούτιν αναγνώρισε ότι «είναι έμπειρος πολιτικός και θα μπορούσε να παίξει θετικό ρόλο», αλλά εκτίμησε ότι θα ήταν προτιμότερο να αναλάβει η σημερινή διοίκηση του Μαχμούντ Αμπάς. «Το βασικό ζήτημα είναι τι πιστεύουν οι Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Μόσχα διατηρεί επαφές με την οργάνωση και θεωρεί σημαντική τη στήριξή της.

«Το ζήτημα της Γάζας μπορεί να λυθεί μόνο με τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος, ενώ εξέφρασε την έκπληξή του για τα ισραηλινά πλήγματα στο Κατάρ.

