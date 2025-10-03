Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποφάσισε να παρατείνει έως την Κυριακή 5 Οκτωβρίου την προθεσμία που είχε θέσει στη Χαμάς για να απαντήσει στην αμερικανική πρόταση για ειρήνευση στη Γάζα, κατόπιν αιτήματος του εμίρη του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη (30/9) ότι θα δώσει στη Χαμάς τρεις έως τέσσερις ημέρες για να απαντήσει, πράγμα που σήμαινε μέχρι την Παρασκευή (4/10) ή το Σάββατο (5/10).

Την Τετάρτη (1/10), ο εμίρης του Κατάρ, Σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, τηλεφώνησε στον Τραμπ και είπε ότι το αρχικό χρονοδιάγραμμα δεν ήταν επαρκές και ζήτησε μια ολόκληρη εβδομάδα για να προσπαθήσει να πείσει τη Χαμάς να απαντήσει θετικά.

Οι αξιωματούχοι του Κατάρ είπαν στους Αμερικανούς ομολόγους τους ότι η Χαμάς πρέπει να διαβουλευτεί με όλες τις παρατάξεις στη Γάζα, καθώς η παλαιστινιακή οργάνωση δεν είναι η μόνη που κρατά ομήρους, αναφέρει το Channel 12.

Οι Καταριανοί υποστήριξαν επίσης ότι η επικοινωνία μεταξύ της ηγεσίας της Χαμάς με έδρα τη Γάζα και των αξιωματούχων της στο εξωτερικό απαιτεί χρόνο – κάτι που ένας ανώνυμος ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος αμφισβήτησε.

Ο Τραμπ συμφώνησε να παρατείνει την προθεσμία, ωστόσο, όχι για όσο χρονικό διάστημα είχε ζητήσει ο εμίρης του Κατάρ.

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος είπε στο Channel 12 ότι το Τελ Αβίβ πιστεύει ότι η Χαμάς θα απαντήσει θετικά στην πρόταση των ΗΠΑ, ζητώντας παράλληλα μια σειρά από τροποποιήσεις και διευκρινίσεις.

Το χρονικό του τελεσιγράφου

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε τελεσίγραφο μέχρι την Κυριακή το απόγευμα ώρα Αμερικής έδωσε την Παρασκευή (3/10) στη Χαμάς λέγοντας ότι αν δεν απαντήσει μέχρι τότε στην πρότασή του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα θα ακολουθήσει η κόλαση.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ανέφερε: «Πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία με τη Χαμάς μέχρι το βράδυ της Κυριακής στις ΕΞΙ (6) μ.μ., ώρα Ουάσινγκτον. Κάθε χώρα έχει υπογράψει! Εάν δεν επιτευχθεί αυτή η συμφωνία ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ, όλη η ΚΟΛΑΣΗ, όμοιά της με αυτή που κανείς δεν έχει ξαναδεί, θα ξεσπάσει εναντίον της Χαμάς. ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΑΝ Ή ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ».

Ο ίδιος στη συνέχεια ζήτησε από τους Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν τη Γάζα. «Ζητώ από όλους τους αθώους Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν αμέσως αυτή την περιοχή του δυνητικά μεγάλου μελλοντικού θανάτου για ασφαλέστερα μέρη της Γάζας. Όλοι θα τύχουν καλής φροντίδας από εκείνους που περιμένουν να βοηθήσουν», προσθέτει.

Ο Τραμπ δεν διευκρινίζει από ποια μέρη της Γάζας θέλει να φύγουν οι άμαχοι, αλλά φαίνεται να αναφέρεται στην πόλη της Γάζας όπου εξακολουθούν να παραμένουν εκατοντάδες χιλιάδες, καθώς το Ισραήλ προχωρά την επιχείρησή του για να καταλάβει αυτό που ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ισχυρίζεται ότι είναι το τελευταίο προπύργιο της Χαμάς.

Τι δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου του Αμερικανού προέδρου

Το μήνυμα του Τραμπ επανέλαβε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ. «Όλος ο κόσμος πρέπει να ακούσει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών δυνατά και καθαρά» είπε χαρακτηριστικά.

«Η Χαμάς έχει την ευκαιρία να αποδεχτεί αυτό το σχέδιο και να προχωρήσει με ειρηνικό και ευημερούντα τρόπο στην περιοχή», πρόσθεσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Αν δεν το κάνουν, οι συνέπειες δυστυχώς θα είναι πολύ τραγικές», κατέληξε η Λέβιτ.

