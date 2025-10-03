Νέο τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ στη Χαμάς με αυστηρή προθεσμία μέχρι την Κυριακή το απόγευμα (18:00 ώρα Ουάσινγκτον) για αποδοχή του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την οργάνωση «αδίστακτη» και «βίαιη απειλή» στη Μέση Ανατολή, υπενθυμίζοντας τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου.

Σε ανάρτησή του τόνισε ότι, αν η Χαμάς δεν συμφωνήσει, «θα ξεσπάσει κόλαση όπως κανείς δεν έχει ξαναδεί». Υποστήριξε επίσης ότι περισσότεροι από 25.000 μαχητές της έχουν ήδη σκοτωθεί και οι υπόλοιποι βρίσκονται «στρατιωτικά παγιδευμένοι».

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση στους αμάχους της Γάζας να εγκαταλείψουν τις επικίνδυνες περιοχές και να μεταβούν σε ασφαλέστερες ζώνες, διαβεβαιώνοντας ότι «όλοι θα φροντιστούν από τα κράτη που είναι έτοιμα να βοηθήσουν».

Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι «μεγάλα και πλούσια έθνη της Μέσης Ανατολής», μαζί με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, έχουν υπογράψει το σχέδιο ειρήνης που, όπως είπε, «διασφαλίζει τη ζωή όσων μαχητών παραμείνουν» και θα φέρει ειρήνη «με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο».

Απαίτησε, τέλος, την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων, ζωντανών ή νεκρών, επαναλαμβάνοντας ότι η αιματοχυσία πρέπει να σταματήσει με μια συμφωνία, η οποία πρέπει να οριστικοποιηθεί «μέχρι την Κυριακή».

