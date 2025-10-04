Καθώς οι αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών, της Χαμάς και της Αιγύπτου ετοιμάζονται να βρεθούν στο Κάιρο για τις τελικές διαπραγματεύσεις πάνω στο σχέδιο ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται πως έχει καταφέρει να παίξει για άλλη μια φορά το παιχνίδι της διπλωματίας προς όφελός του.

Μετά τη θετική – έστω και υπό όρους – απάντηση της Χαμάς, ο Τραμπ εμφανίζεται να σημειώνει μια σημαντική διπλωματική νίκη, ενώ ταυτόχρονα εγκλωβίζει πολιτικά τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος πλέον δύσκολα μπορεί να απορρίψει δημόσια μια πρόταση που η παλαιστινιακή πλευρά έχει δεχθεί να συζητήσει.

Το βράδυ της Παρασκευής (3 Οκτωβρίου), όταν έγινε γνωστός στον Λευκό Οίκο ο απόηχος της απάντησης της Χαμάς στην πρόταση 20 σημείων του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έσπευσαν να χαιρετίσουν την εξέλιξη. Ωστόσο, η απάντηση της οργάνωσης δεν ενέκρινε πλήρως όλα τα σημεία της πρότασης – κυρίως εκείνα που αφορούν τον αφοπλισμό της Χαμάς και τον αποκλεισμό της από τη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας.

Κράτησε μόνο τα «θετικά»

Ωστόσο, ο Τραμπ επέλεξε να επικεντρωθεί σε αυτά με τα οποία συμφώνησε η Χαμάς και όχι σε αυτά που διαφώνησε. Για αυτόν, η δήλωση της Χαμάς ότι ήταν έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους εναπομείναντες ομήρους που κρατούνταν από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 ήταν αρκετή.

Και μετά από μήνες απογοητευτικά αργής προόδου, ο ίδιος φαινόταν έτοιμος να προχωρήσει σαν να ήταν επιτέλους κοντά στην ειρήνη – ακόμη και αν οι λεπτομέρειες παρέμεναν αβέβαιες.

Σύμφωνα με το CNNi, η αντίδρασή του, η οποία δημοσιεύτηκε μόλις μία ώρα περίπου αφότου η Χαμάς δημοσίευσε την απάντησή της έξι παραγράφων, είχε ως αποτέλεσμα να προλάβει οποιαδήποτε απάντηση από το ίδιο το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της απάντησης από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον οποίο ο Τραμπ και η ομάδα του είχαν πιέσει να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

«Με βάση τη δήλωση που μόλις εξέδωσε η Χαμάς, πιστεύω ότι είναι έτοιμη για μια διαρκή ΕΙΡΗΝΗ», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τον βομβαρδισμό της Γάζας, ώστε να μπορέσουμε να απεγκλωβίσουμε τους ομήρους με ασφάλεια και γρήγορα».

Η σχεδόν… αναγκαστική ανακοίνωση

Μετά από αυτές τις εξελίξεις, το Ισραήλ σχεδόν υποχρεώθηκε να εκδώσει μια «αναγκαστική» ανακοίνωση με το γραφείο του Νετανιάχου να σημειώνει πως: «Το Ισραήλ προετοιμάζεται να εφαρμόσει άμεσα την πρώτη φάση του σχεδίου Τραμπ για την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε πλήρη συνεργασία με τον πρόεδρο και την ομάδα του για να τερματίσουμε τον πόλεμο σύμφωνα με τις αρχές που έχει θέσει το Ισραήλ και οι οποίες συνάδουν με το όραμα του προέδρου Τραμπ», ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Truth Social την Παρασκευή το βράδυ, ο πρόεδρος την χαρακτήρισε «μεγάλη μέρα», προσθέτοντας: «Από πολλές απόψεις, είναι πρωτοφανής».

«Όλοι ήταν ενωμένοι στην επιθυμία να τελειώσει αυτός ο πόλεμος και να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή, και είμαστε πολύ κοντά στο να το πετύχουμε αυτό», είπε.

Η ενόχληση Τραμπ που «έτρεξε» τις εξελίξεις

Ο Τραμπ βρίσκεται σε ολοένα και μεγαλύτερη απόσταση από τον Νετανιάχου από τότε που επανήλθε στην εξουσία τον Ιανουάριο, έχοντας συχνά τεταμένες τηλεφωνικές συνομιλίες με τον ομόλογό του σχετικά με την ατελείωτη φύση του πολέμου στη Γάζα και την επέκταση της σύγκρουσης από το Ισραήλ πέρα ​​από τα σύνορά του.

Το πιο ενοχλητικό για τον Τραμπ ήταν τα ισραηλινά πλήγματα στο Κατάρ τον περασμένο μήνα με στόχο τους ηγέτες της Χαμάς, τα οποία ο Τραμπ και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι θεώρησαν αποσταθεροποιητικά και επιβλαβή για τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για διαπραγμάτευση ειρήνης. Ο Τραμπ παραπονέθηκε δημόσια ότι στις ΗΠΑ δεν δόθηκε χρόνος να παρέμβουν.

Η απουσία αναφοράς στο Ισραήλ

Και ενώ ο Τραμπ το βράδυ της Παρασκευής (3/10) στη βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, ευχαρίστησε προσωπικά το Κατάρ, την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο και την Ιορδανία για τις προσπάθειές τους να μεσολαβήσουν για την ειρήνη, δεν έκανε καμία αναφορά στον Νετανιάχου.

Το μήνυμα του Τραμπ ήταν σαφές: Αφού άσκησε δημόσια πίεση στη Χαμάς να αποδεχτεί το σχέδιο, μεταξύ άλλων εκδίδοντας τελεσίγραφο την Κυριακή το βράδυ για να συμφωνήσει ή να αντιμετωπίσει «όλη την κόλαση» στη Γάζα, ο Τραμπ ουσιαστικά πέταξε το μπαλάκι στο Ισραήλ για να τερματίσει τον βομβαρδισμό του. Ήταν η πρώτη φορά που ο Τραμπ είπε ρητά στο Ισραήλ να σταματήσει την αδιάκοπη επίθεσή του στη Γάζα.

Η διπλή έκπληξη του Νετανιάχου

Μια ισραηλινή πηγή δήλωσε στο CNNi ότι οι «πανηγυρισμοί» του Τραμπ για την αντίδραση της Χαμάς στην πρόταση, εξέπληξαν τον Νετανιάχου διπλά – συμπεριλαμβανομένης της εντολής του Τραμπ να σταματήσει αμέσως το Ισραήλ να βομβαρδίζει τη Γάζα, κάτι που ανάγκασε το Ισραήλ να σταματήσει την επίθεσή του.

Το Ισραήλ προετοιμαζόταν να διεξάγει οποιεσδήποτε ανανεωμένες διαπραγματεύσεις μόνο υπό πυρά, καθώς ο ισραηλινός στρατός συνέχιζε να βομβαρδίζει την πληγείσα περιοχή. Αλλά κάπου εκεί οι IDF ξέμειναν από επιλογές.

Την τελευταία εβδομάδα, ο Τραμπ γινόταν όλο και πιο ανυπόμονος δίνοντας το ένα τελεσίγραφο μετά το άλλο, ελπίζοντας ότι θα απέφερε καρπούς. Και αν η αντίδραση της Χαμάς προκάλεσε μια σχετικά… χλιαρή αντίδραση ακόμη σε ορισμένους από τους πιο πιστούς συμμάχους του Τραμπ, ο ίδιος ήταν πρόθυμος να τη δεχτεί ως θετική εξέλιξη, παρόλο που αναγνώρισε ότι υπάρχει ακόμη δρόμος μέχρι την οριστικοποίηση των λεπτομερειών.

CNN.gr