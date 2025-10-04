Αναμένεται να ξεκινήσουν την Κυριακή στο Κάιρο οι έμμεσες συνομιλίες για συμφωνία εκεχειρίας και απελευθέρωσης ομήρων, βασισμένες στην πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το δίκτυο Al Arabiya.

Η παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ φέρεται να έχει συνταχθεί με τη θετική απάντηση της Χαμάς, την ώρα που Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η Ουάσινγκτον θα ασκήσει ισχυρές πιέσεις και στις δύο πλευρές για να γίνει αποδεκτό το αμερικανικό σχέδιο.

Αντιπροσωπεία της Χαμάς αναμένεται να φτάσει το βράδυ του Σαββάτου (4/10) στο Κάιρο, ενώ καθ’ οδόν βρίσκονται ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και Ισραηλινοί και Άραβες διαπραγματευτές, όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, παρών στις συνομιλίες ενδέχεται να είναι και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, γεγονός που υποδηλώνει τη διάθεση των ΗΠΑ να διασφαλίσουν την επιτυχία της πρωτοβουλίας.

Και οι δύο πλευρές φέρονται να προετοιμάζουν χάρτες εκεχειρίας και απελευθέρωσης ομήρων, ενώ διπλωματικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι ο χρόνος για επίτευξη συμφωνίας είναι περιορισμένος.

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο κανάλι Ν12 ότι «οδεύουμε προς μια δραματική εβδομάδα», αφήνοντας να εννοηθεί πως οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες για την έκβαση των διαπραγματεύσεων.

«Ναι» από τον Ισλαμικό Τζιχάντ στην απάντηση της Χαμάς

Η θετική στάση της σκληροπυρηνικής οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ, συμμάχου της Χαμάς, που κρατεί επίσης ομήρους, εκτιμάται ότι μπορεί να βοηθήσει να ανοίξει ο δρόμος για την απελευθέρωση των ομήρων.

«Η αντίδραση της Χαμάς στο σχέδιο του Τραμπ αντιπροσωπεύει τη θέση των παρατάξεων της παλαιστινιακής αντίστασης και ο Ισλαμικός Τζιχάντ συμμετείχε υπεύθυνα στις διαβουλεύσεις που οδήγησαν στην απόφαση αυτή», ανακοίνωσε η οργάνωση.

Η Χαμάς αποδέχθηκε την Παρασκευή ορισμένα σημαντικά σημεία του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, την αποχώρηση του Ισραήλ και την απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων και φυλακισμένων Παλαιστινίων.

Την ίδια ώρα, αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει παλαιστινιακό διάλογο για την ενότητα και το μέλλον της Γάζας. «Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε αμέσως διαπραγματεύσεις για να οριστικοποιηθούν όλα τα ζητήματα», πρόσθεσε ο ίδιος ανώνυμα.

Απελευθέρωση κρατουμένων και ομήρων

Το Al Sharq μετέδωσε ότι το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 ισοβίτες κρατουμένους και πάνω από 1.700 κρατουμένους που συνελήφθησαν μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023, οπότε και η Χαμάς προχώρησε σε σφαγή στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με το Ν12, οι ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας ξεκίνησαν ήδη την κατάρτιση λίστας κρατουμένων που ενδέχεται να αποφυλακιστούν.

Το Τελ Αβίβ θα επιταχύνει, σύμφωνα με πληροφορίες, να επιταχύνει τις συνομιλίες για τους ομήρους και να μεταθέσει για αργότερα τις συζητήσεις για την απόσυρση των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) από τη Γάζα, τον ορισμό της «πλήρους εκεχειρίας» και τα ονόματα των προς απελευθέρωση κρατουμένων. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Channel 12 ότι οι όμηροι θα μπορούν να είναι ελεύθεροι «μέσα σε λίγες ημέρες», εάν οι συνομιλίες για την οριστικοποίηση των λεπτομερειών προχωρήσουν ομαλά.

Ο αφοπλισμός της Χαμάς και τα επόμενα βήματα

Εάν οι όμηροι αφεθούν ελεύθεροι και απελευθερωθούν εκατοντάδες Παλαιστίνιοι κρατούμενοι, οι συνομιλίες θα συνεχίσουν με τον αφοπλισμό της Χαμάς, την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και τα επόμενα βήματα στη διοίκησή της.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι το σχέδιο Τραμπ δίνει τεράστιο πλεονέκτημα στο Ισραήλ, καθώς από τη μία θα ανακτήσει τους ομήρους του, ενώ ο στρατός του θα παραμείνει σε μεγάλο μέρος της Γάζας κατά τη διάρκεια των μετέπειτα διαπραγματεύσεων.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι το 72ωρο για την απελευθέρωση όλων των ομήρων θα ξεκινήσει μόλις ολοκληρωθούν οι «τεχνικές συνομιλίες» στην Αίγυπτο, αν και μπορεί να δοθεί μικρή παράταση για να εντοπιστούν τα σώματα των νεκρών ομήρων.

