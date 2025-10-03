Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς παρέδωσε στους μεσολαβητές την απάντησή της στο ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera που επικαλέστηκε πηγή με γνώση του θέματος.

Πολύ σύντομα, η είδηση μεταδόθηκε απ’ όλα τα διεθνή πρακτορεία, με τις πρώτες λεπτομέρειες της απάντησης να βγαίνουν στη δημοσιότητα. Σε γενικό πλαίσιο η Χαμάς, φαίνεται να απαντά «ναι, αλλά», καθώς ζητεί διευκρινήσεις σε κάποια σημεία ενώ προτίθεται να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις.

Σε επίσημη δήλωσή της, η Χαμάς χαιρέτισε το σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Όπως έκανε γνωστό, είναι διατεθειμένη να απελευθερώσει όλους τους ομήρους, με αντάλλαγμα τη διασφάλιση μόνιμης εκεχειρίας και να προχωρήσει άμεσα σε διαπραγματεύσεις για τις λεπτομέρειες μιας συνολικής συμφωνίας.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μπαράκ Ραβίντ του Axios, η Χαμάς εκφράζει την πρόθεση να παραδώσει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας σε ένα παλαιστινιακό σχήμα αποτελούμενο από ανεξάρτητες προσωπικότητες, μη συνδεδεμένες με κάποια πολιτική οργάνωση.

Από την απάντησή της, ωστόσο, δεν είναι σαφές τι θα πράξει αναφορικά με τον αφοπλισμό της, όπως προβλέπεται στο αμερικανικό σχέδιο, που είχε ήδη κάνει δεκτό ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα ζητήματα που περιλαμβάνει η πρόταση Τραμπ για το μέλλον της Γάζας και τα νόμιμα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού, η Χαμάς τόνισε ότι αυτά συνδέονται με «ενιαία εθνική θέση και σχετικές διεθνείς αποφάσεις και νόμους» και θα αντιμετωπιστούν «μέσα από ένα συνολικό παλαιστινιακό εθνικό πλαίσιο, στο οποίο η Χαμάς θα συμμετάσχει και θα συμβάλει υπεύθυνα».

Η αναφορά αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη στάση της Χαμάς να παρουσιάζεται μεν πρόθυμη για διάλογο, αλλά ταυτόχρονα να τονίζει ότι οι αποφάσεις που αφορούν το μέλλον της Γάζας και τα δικαιώματα των Παλαιστινίων θα πρέπει να ληφθούν σε συλλογικό επίπεδο και με βάση το διεθνές δίκαιο.

Η στάση αυτή της Χαμάς ερμηνεύεται ως σημαντική μετατόπιση στις θέσεις της και δημιουργεί προσδοκίες για εξέλιξη στις διαπραγματεύσεις που, εφόσον προχωρήσουν, ενδέχεται να ανοίξουν τον δρόμο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται λίγες ώρες μετά το νέο τελεσίγραφο του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος χαρακτήρισε τη Χαμάς «αδίστακτη και βίαιη απειλή» για τη Μέση Ανατολή και υπενθύμισε τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου. Ο Τραμπ έδωσε τελική προθεσμία μέχρι την Κυριακή στις 18:00 ώρα Ουάσινγκτον, προκειμένου η οργάνωση να αποδεχθεί την πρόταση ειρήνης, η οποία –όπως υπογράμμισε– έχει ήδη την υποστήριξη του Ισραήλ και ισχυρών χωρών της περιοχής.

Προειδοποίησε ότι σε περίπτωση απόρριψης, «θα ξεσπάσει κόλαση» κατά της Χαμάς. Σε ανάρτησή του ανέφερε ότι περισσότεροι από 25.000 μαχητές της οργάνωσης έχουν σκοτωθεί μέχρι σήμερα και ότι οι εναπομείναντες «είναι περικυκλωμένοι και στρατιωτικά παγιδευμένοι», περιμένοντας εντολή για την εξόντωσή τους.

Παράλληλα, απηύθυνε μήνυμα στους αμάχους της Γάζας, καλώντας «όλους τους αθώους Παλαιστινίους» να εγκαταλείψουν αμέσως τις περιοχές που διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο και να μετακινηθούν σε ασφαλέστερα τμήματα, διαβεβαιώνοντας ότι «θα τύχουν καλής φροντίδας από όσους ετοιμάζονται να βοηθήσουν».

