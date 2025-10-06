Ο αριθμός των θυμάτων από την κατάρρευση σχολείου στην Ινδονησία πριν από μία εβδομάδα αυξήθηκε σήμερα, φτάνοντας τους 54 νεκρούς.

Σύμφωνα με τις αρχές, δέκα άτομα παραμένουν αγνοούμενα. «Μέχρι στιγμής έχουμε ανασύρει 54 νεκρούς», δήλωσε ο διευθυντής επιχειρήσεων της εθνικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης (Basarnas), Γιούντι Μπραμάντιο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Προηγούμενος απολογισμός, που δημοσιοποιήθηκε χθες βράδυ (τοπική ώρα), έκανε λόγο για 45 νεκρούς.

«Ελπίζουμε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την ανάκτηση (των πτωμάτων) σήμερα (Δευτέρα) και να παραδώσουμε τα σώματά τους (στις οικογένειες)», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι ακόμη αγνοούνται 13 άνθρωποι.

Το σχολείο στην Ινδονησία κατέρρευσε ξαφνικά

Μέρος του οικοτροφείου του ισλαμικού ιεροδιδασκαλείου αλ Χόζινι, στο Σιντοαρτζό, κοντά στη μεγάλη πόλη Σουραμπάγια, στην ανατολική Ιάβα, πολυώροφου κτιρίου, κατέρρευσε ξαφνικά την περασμένη Δευτέρα, καθώς σπουδαστές συγκεντρώνονταν για τη μεσημεριανή προσευχή.

Πρόκειται για την πλέον πολύνεκρη καταστροφή στην Ινδονησία από την αρχή της χρονιάς, σύμφωνα με τον Μπούντι Ιραουάν, υποδιευθυντή της εθνικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών (BNPB).

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο αχανές αρχιπέλαγος διαρκούν κατά κανόνα μια εβδομάδα, όμως οι αρχές μπορεί να τις παρατείνουν, αν υπάρχουν ενδείξεις πως μπορεί να βρεθούν κι άλλα θύματα.

Οικογένειες αγνοούμενων δέχτηκαν την Πέμπτη να χρησιμοποιηθούν βαριά μηχανήματα έργου, μετά την παρέλευση της «κρίσιμης περιόδου» 72 ωρών, έπειτα από την οποία οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται δραματικά.

Οι αρχές αρχίζουν πλέον να στρέφουν την προσοχή τους στα αίτια της κατάρρευσης του κτιρίου, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες. Σύμφωνα με ειδικούς, οι πρώτες ενδείξεις αφήνουν να εννοηθεί ότι οι εργασίες δεν συμμορφώνονταν προς τους κανονισμούς.

Η χαλαρότητα στην εφαρμογή του οικοδομικού κανονισμού και η απουσία ελέγχων σε εργοτάξια εγείρουν γενικευμένες ανησυχίες για την ασφάλεια των κτιρίων στην Ινδονησία.

Τον Σεπτέμβριο, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε κτίριο όπου βρισκόταν αίθουσα προσευχής στο δυτικό τμήμα της Ιάβας.

iefimerida.gr