Κυκλώνας σχηματίστηκε την Κυριακή στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού, και αναμένεται να προκαλέσει έντονες βροχοπτώσεις, χωρίς ωστόσο να πλήξει απευθείας την ξηρά, σύμφωνα με το Αμερικανικό Κέντρο Παρακολούθησης Κυκλώνων και Τυφώνων (NHC).

Τα μεσάνυχτα (ώρα Κύπρου), ο κυκλώνας εντοπιζόταν περίπου 470 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Κάβο Κοριέντες, στην πολιτεία Χαλίσκο, με ανέμους που έφθαναν τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Η τροχιά του προβλέπεται να κινηθεί παράλληλα με την ακτογραμμή.

Ο κυκλώνας Πρισίλα, αυτή τη στιγμή κατηγορίας 1 στην (πεντάβαθμη) κατηγορία Σαφίρ-Σίμσον, «αναμένεται να ενισχυθεί τις επόμενες ημέρες και προβλέπεται να γίνει κυκλώνας κατηγορίας 2 μέσα στην εβδομάδα», εξήγησε το NHC σε ενημερωτικό δελτίο του.

Ήδη σημειώθηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις στα παράλια των πολιτειών Μιτσοακάν και Γκερέρο και λιγότερο ισχυρές σε αυτά των πολιτειών Κολίμα και Χαλίσκο.

Το NHC προειδοποίησε εναντίον «ξαφνικών πλημμυρών, ιδιαίτερα σε περιοχές με υψηλότερο υψόμετρο».

Το Μεξικό, τόσο στις δυτικές όσο και στις ανατολικές ακτές του, αντιμετωπίζει κάθε χρόνο περίοδο κυκλώνων και τυφώνων, κατά κανόνα μεταξύ του Μαΐου και του Νοεμβρίου.

